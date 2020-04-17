مدني جازان يحذر من مخاطر التمديدات الكهربائية الرديئة

جازان - فضة عطيف

أكدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان في بيان اليوم على ضرورة استخدام التوصيلات الكهربائية الجيدة وذات الجودة والمواصفات العالية لتجنب مخاطر الكهرباء على الأسر داخل المنازل. مشددة على التخلص من اي توصيلات رديئة قد تتسبب في التماسات كهربائية وحرائق بالمنازل لا سمح الله.

يأتي ذلك ضمن حملة ( *سلامتك – بمنزلك – – غايتنا*) والتي اطلقتها المديرية العامة للدفاع المدني لتوعية افراد الاسرة للحد من المخاطر التي قد تواجههم داخل المنزل . وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان العميد الدكتور عبدالله بن عايض الشهري ان هذه الحملة تاتي متزامنة مع جائحة كرونا وتواجد كافة افراد الاسرة بالمنزل وما قد ينجم عن بعض السلوكيات الخاطئة لافراد الاسرة من حوادث خصوصا سوء التعامل مع الكهرباء والغاز وكثير من مكونات المنزل التي قد تشكل خطرا اذا ما أسئ استخدمها او التعامل معها بطرق صحيحة لذا فانه يجب على الاب والام توجيه ابنائهم لذلك ومراقبتهم وخصوصا الاطفال لتجنب وقوع حريق او اي خطر بالمنزل قد يضر بالاسرة او احد افرادها . نسال الله ان يحفظ ولاة امرنا وبلادنا من كل مكروه وسوء وان يرفع عنا هذا البلاء . متمنين السلامة للجميع.