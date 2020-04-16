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أمانة القصيم تطلق خدمة توصيل الذبائح عبر “واتساب”

أمانة القصيم تطلق خدمة توصيل الذبائح عبر “واتساب”

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أمانة القصيم تطلق خدمة توصيل الذبائح عبر “واتساب”

أمانة القصيم تطلق خدمة توصيل الذبائح عبر “واتساب”
http://almnatiq.net/?p=854599
المناطق - بريدة
أطلقت أمانة منطقة القصيم خدمة لشراء أو استلام الذبائح من المستفيدين عن بعد وذلك بإستخدام تطبيق “واتساب” لتقديم خدمات الذبح والتوصيل للمنازل من قبل مسلخ مدينة بريدة النموذجي.

وأوضح المركز الإعلامي بأمانة منطقة القصيم أن هذه الخطوة تأتي بالتعاون مع الشركة الأهلية لتشغيل وصيانة المسالخ بهدف تسهيل الخدمة للمستفيدين ولتقليل التواجد في المسلخ ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وتستقبل أمانة منطقة القصيم الطلبات عبر الرقم (٠٥٥١٦٧٧٤٩٩) كما ترحب الأمانة بمشاركة مندوبي التوصيل عبر التطبيقات المرخصة.

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