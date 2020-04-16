أمانة القصيم تطلق خدمة توصيل الذبائح عبر “واتساب”

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أطلقت أمانة منطقة القصيم خدمة لشراء أو استلام الذبائح من المستفيدين عن بعد وذلك بإستخدام تطبيق “واتساب” لتقديم خدمات الذبح والتوصيل للمنازل من قبل مسلخ مدينة بريدة النموذجي.