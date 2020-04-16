جامعة الجوف تعلن ضوابط الاختبارات النهائية للمرحلة الجامعيةوالدراسات العليا

الجوف - محمد الحسن

تعلن جامعة الجوف ضوابط الاختبارات النهائية للمرحلة الجامعية والدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1441هـ وفقاً للتالي:

1/ تكون جميع الاختبارات النهائية إلكترونياً عن بعد بطريقة اختبار الكتاب المفتوح (Open Book Exam).

2/ يحدد القسم والكلية المعنية طبيعة الاختبار النهائي لكل مقرر بأحد الطرق التالية:

·اختيار متعدد ويحدد لكل سؤال 4 خيارات منها إجابة صحيحة واحدة فقط.

·الاختبار المنزلي (Take

Home Exam).

·المشاريع العلمية والبحثية (خاص بمقررات الدراسات العليا فقط للمقررات ذات الطبيعة العلمية والبحثية).

3/تعقد الاختبارات النهائية على نظام التعلم الإلكتروني Blackboard حسب الفترة المحددة لكل مقرر في جدول الاختبارات النهائية على البوابة الإلكترونية للطالب وتكون فترات إتاحة الاختبارات

حسب الآتي:

·مقررات المرحلة الجامعية الانتظام (بكالوريوس ودبلوم) الساعة العاشرة صباحاً.

·مقررات المرحلة الجامعية الانتساب (بكالوريوس) ومقررات مرحلة الدراسات العليا الساعة العاشرة مساءً.

4/يتاح للطالب أداء الاختبار بأي وقت لمدة 24 ساعة من بداية الفترة المقرة للاختبار في جدول الاختبارات النهائية على البوابة الالكترونية للطالب.

5/يتاح للطالب محاولتين لأداء الاختبار المتعدد في الفترة المحددة للاختبار وتحسب درجة المحاولة الأخيرة للطالب.

6/ تكون مدة الاختبار النهائي للاختبارات المتعددة لمقررات الانتظام ساعة واحدة (٦٠ دقيقة) من بداية الطالب لأداء الاختبار، ولمقررات الانتساب ساعتين (120 دقيقة) من بداية الطالب لأداء الاختبار.

7/ يراعي تناسق الوقت المخصص للإجابة مع مستوى السؤال وتوزيع ذلك على بقية أسئلة الاختبار.

8/ الاختبار المنزلي (Take Home Exam) للمرحلة الجامعية يتاح تسليمه خلال 24 ساعة من بدء فترة الاختبار، أما مرحلة الدراسات العليا فيتاح تسليمه خلال 48 ساعة من بدء فترة الاختبار.

9/ في حال عدم أداء الطالب لأي من الاختبارات النهائية أو عدم تسليم التقويم في الموعد المحدد له فيتاح له التقديم بطلب عقد اختبار بديل دون الحاجة إلى تقديم أي مستندات من خلال البوابة الإلكترونية، في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ الاختبار، وسوف يعقد له اختبار بديل في الفترة المخصصة لاختبارات الأعذار ووفق الآلية المحددة

لذلك عند استئناف الدراسة.

وفي حال عدم تقدم الطالب بطلب اختبار بديل فيحسب تقدير الطالب في المقرر وفقاً للدرجة التي حصل عليها في الأعمال الفصلية.

10/ يتاح اختبار تجريبي لجميع طلاب وطالبات الجامعة قبل فترة الاختبارات النهائية لتجربة الاختبارات الإلكترونية النهائية وطبيعة أدائها .