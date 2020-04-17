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الرئيس الباكستاني يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان

الرئيس الباكستاني يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان
http://almnatiq.net/?p=854605
المناطق - واس

استقبل فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية اليوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.
وفي مستهل اللقاء أشاد فخامة الرئيس علوي بمتانة العلاقات الأخوية التي تربط جمهورية باكستان بالمملكة العربية السعودية، موضحاً أنها علاقات تضرب جذورها في عمق التاريخ، وتنبع من قيم دينية وثقافية مشتركة، مشيداً بالدور الريادي الذي تؤديه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في دعم الأمن الاستقرار الإقليمي والعالمي، والمكانة الخاصة التي تحظى بها المملكة على مستوى الأمة الإسلامية .
وأكد أن باكستان تولي اهتماماً بالغاً لعلاقاتها مع المملكة، وأنها حريصة على تعزيز وتطوير هذه العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون في مختلف المجالات، مجدداً شكر وتقدير حكومة باكستان وشعبها للمملكة على الوقفات التي تقفها بجانب باكستان في كل المحن والأوقات الصعبة .
من جانبه قال السفير المالكي : إن قيادة المملكة تولي اهتماماً كبيراً لعلاقتها مع باكستان، وأنها حريصة على دعم باكستان وشعبها والوقوف معها لتكون دولة ناجحة ومستقرة.

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