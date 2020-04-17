احدث الأخبار

النيابة العامة تطالب بحد الحرابة بحق 3 متهمين في قضية خاطفة الدمام
أبرز المواد
 رصد الجهود الأمنية والوعي المجتمعي خلال ساعات منع التجول بعرعر
منطقة الحدود الشمالية
 جمعية أكناف تودع أكثر من 265 ألف ريال في حسابات المستفيدين
منطقة الباحة
 مركز الحسام للأعمال الإنسانية والخدمات التطوعية بالباحة يقدم أكثر من 3 آلاف سلة غذائية
منطقة الباحة
 فرع التجارة بالحدود الشمالية ينفذ جولة على محلات الخضار والفواكه بمحافظة العويقيلة
منطقة الحدود الشمالية
 وزير الخارجية ووزير الشؤون الخارجية في تونس يستعرضان العلاقات الثنائية والمستجدات الدولية
أبرز المواد
 بدء تهيئة أرض مدينة الموظفين في مشروع البحر الأحمر
منطقة تبوك
 الرئيس الباكستاني يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان
أبرز المواد
 جامعة الجوف تعلن ضوابط الاختبارات النهائية للمرحلة الجامعيةوالدراسات العليا
منطقة الجوف
 أمانة القصيم تطلق خدمة توصيل الذبائح عبر “واتساب”
منطقة القصيم
 مدني جازان يحذر من مخاطر التمديدات الكهربائية الرديئة
منطقة جازان
 من جوار المسجد النبوي .. جُمعتكم أمن وأمان والتزام
منطقة المدينة المنورة
النيابة العامة تطالب بحد الحرابة بحق 3 متهمين في قضية خاطفة الدمام

النيابة العامة تطالب بحد الحرابة بحق 3 متهمين في قضية خاطفة الدمام

أبرز المواد
رصد الجهود الأمنية والوعي المجتمعي خلال ساعات منع التجول بعرعر

رصد الجهود الأمنية والوعي المجتمعي خلال ساعات منع التجول بعرعر

منطقة الحدود الشمالية
جمعية أكناف تودع أكثر من 265 ألف ريال في حسابات المستفيدين

جمعية أكناف تودع أكثر من 265 ألف ريال في حسابات المستفيدين

منطقة الباحة
مركز الحسام للأعمال الإنسانية والخدمات التطوعية بالباحة يقدم أكثر من 3 آلاف سلة غذائية

مركز الحسام للأعمال الإنسانية والخدمات التطوعية بالباحة يقدم أكثر من 3 آلاف سلة غذائية

منطقة الباحة

وزير الخارجية ووزير الشؤون الخارجية في تونس يستعرضان العلاقات الثنائية والمستجدات الدولية

وزير الخارجية ووزير الشؤون الخارجية في تونس يستعرضان العلاقات الثنائية والمستجدات الدولية
http://almnatiq.net/?p=854611
المناطق - واس

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم ، من معالي وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية التونسية السيد نور الدين الريّ.
واستعرض الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها جائحة فايروس كورونا المستجد وتداعياته على مختلف المستويات، وجهود البلدين في التصدي له.

روابط ذات صلة

النيابة العامة تطالب بحد الحرابة بحق 3 متهمين في قضية خاطفة الدمام

النيابة العامة تطالب بحد الحرابة بحق 3 متهمين في قضية خاطفة الدمام
الرئيس الباكستاني يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان

الرئيس الباكستاني يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان
وزارة الداخلية: منع التجول والدخول والخروج من وإلى محافظتي صامطة والداير على مدار (24) ساعة اعتبارًا من الساعة الثالثة عصر اليوم وحتى إشعار آخر

وزارة الداخلية: منع التجول والدخول والخروج من وإلى محافظتي صامطة والداير على مدار (24) ساعة اعتبارًا من الساعة الثالثة عصر اليوم وحتى إشعار آخر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*