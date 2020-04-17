وزير الخارجية ووزير الشؤون الخارجية في تونس يستعرضان العلاقات الثنائية والمستجدات الدولية

المناطق - واس

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم ، من معالي وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية التونسية السيد نور الدين الريّ.

واستعرض الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها جائحة فايروس كورونا المستجد وتداعياته على مختلف المستويات، وجهود البلدين في التصدي له.