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فرع التجارة بالحدود الشمالية ينفذ جولة على محلات الخضار والفواكه بمحافظة العويقيلة

فرع التجارة بالحدود الشمالية ينفذ جولة على محلات الخضار والفواكه بمحافظة العويقيلة
http://almnatiq.net/?p=854614
المناطق - واس

نفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية جولة رقابية مكثفة على محلات الخضراوات والفواكه بمحافظة العويقيلة للتأكد من وفرة مخزونها التي تلبي حاجة المستهلكين، ورصد الأسعار بشكل لحظي ودقيق, كذلك التأكد من تدفق سلاسل الإمداد بشكلها المعتاد.
وتواصل الفرق الرقابية لوزارة التجارة بالمنطقة مهامها وفق اختصاصاتها في الرقابة على الأسواق بجميع مدن ومحافظات المنطقة، وضبط حالات الغش أو تلاعب بالأسعار إن وجدت وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين، وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة بهذا الشأن.
وحث مدير التجارة بالمنطقة أحمد الفايز الجميع على التعاون والتكاتف مع القيادة الرشيدة والبقاء في المنزل وعدم الخروج الا في حالات الضرورة القصوى, داعيا المستهلكين للإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

 

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