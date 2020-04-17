مركز الحسام للأعمال الإنسانية والخدمات التطوعية بالباحة يقدم أكثر من 3 آلاف سلة غذائية

المناطق - الباحة

قدّم مركز الحسام للأعمال الإنسانية والخدمات التطوعية بمنطقة الباحة منذ انطلاقة أكثر من 3 آلاف سلة غذائية شملت محافظة العقيق, وبلجرشي, وقلوة, ومركز بني كبير, والاطاولة.

وأوضح المدير التنفيذي لمركز الحسام خلوفه بن محمد الزهراني بأن مركز الحسام للخدمات الإنسانية والأعمال التطوعية الذي وجه بتأسيسه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة مؤخرا لكي يكون الحاضنة المتخصصة لِتوحيد جهود القطاع الثالث ودعم جانب التطوع وتنظيمه على مستوى المنطقة .

ونوه الزهراني بأن نظراً اما طرأ على العالم نتيجة جائحة كورونا الجديد فإن اهتمام سمو أمير المنطقة قد انصب على تبني الحملةً التي وجه بها تحت بمسمى “أهلنا يستاهلون”, والتي تستهدف إنسان المنطقة في الجانب الإنساني والصحي والتوعوي بالتعاون مع كافة الجهات في القطاعات الثلاث حيث بدأ يدعمها سمو الأمير حفظة الله بمبلغ ربع مليون ريال لتتوالى بعدها مساهمات الجمعيات الخيرية في كافة المحافظات, وامتداداً لذلك فقد تم تدشين المنصة الرسمية للمركز والتي تضمن للمستفيد التقدم للحملة وهو في منزله وفق آليه واضحة.