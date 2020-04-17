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جمعية أكناف تودع أكثر من 265 ألف ريال في حسابات المستفيدين

جمعية أكناف تودع أكثر من 265 ألف ريال في حسابات المستفيدين
http://almnatiq.net/?p=854626
المناطق - الباحة
 أودعت جمعية أكناف لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة عطاء كفلاء الأيتام للسلة الرمضانية مبلغ وقدره (٢٦٥٨٠٠ ريال) في حسابات ١٣٢٩ يتيم في ٤٤١ أسرة، لكل يتيم ٢٠٠ ريال.
كما شاركت الجميعة في مشروع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور / حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة   ( أهلنا يستاهلون )
بإيداع مبلغ وقدره ( 134700 ) ريال كدعم لتخفيف أعباء كورونا لـ 1347 يتيما
وتسعى الجمعية في خدمة أبناءها الأيتام وهم تحت ظل ورعاية خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين حفظ الله وطننا من كل شر وأدام علينا الصحة والامان

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