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لمكافحة فايروس كورونا

أمانة عسير ترفع الطاقة الاستيعابية في مسلخ أبها النموذجي وتزيد نقاط ذبح المواشي لتخفيف الازدحام

أمانة عسير ترفع الطاقة الاستيعابية في مسلخ أبها النموذجي وتزيد نقاط ذبح المواشي لتخفيف الازدحام
http://almnatiq.net/?p=854640
المناطق - عسير

رفعت أمانة منطقة عسير الطاقة الاستيعابية للمسلخ النموذجي العام بمدينة أبها و ذلك بزيادة عدد العمالة المتخصصة والكوادر الصحية والإشرافية والرقابية والطبية بجانب تكثيف الرقابة على مواقع بيع المواشي .
و أوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن الأمانة قد قامت برفع الطاقة الاستيعابية للمسلخ النموذجي بمدينة أبها نظير الازدياد في اعداد مرتاديه هذه الأيام.
مبينا الى ان تلك الخطوة جاءت ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية و الاحترازية التي قامت بها الأمانة للحفاظ على السلامة العامة و للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد .
مشيرا بأن الامانة قد سمحت بزيادة عدد نقاط الذبح من خلال المطابخ وفق خطة منظمة للكشف على المواشي أثناء دخولها الحظائر للتأكد من سلامتها قبل الذبح ، وتنظيم دخول وخروج المواطنين، والإشراف على تسليم الذبائح بصورة منظمة.
فيما تم تكليف عدد من المراقبين والمشرفين للإشراف على المسالخ ونقاط الذبح والمطابخ طيلة فترة السماح لهم و لمتابعة مشغلي المسالخ، وتأكيد عمليات الفحص السليم للمذبوحات، قبل الذبح وبعده.
مؤكداً على أن خطة الأمانة لرفع الطاقة الاستيعابية بالمسلخ النموذجي و زيادة نقاط الذبح المؤقتة ستساهم بإذن الله بشكل إيجابي في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بما يتماشى مع توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية في تطبيق أعلى المعايير البيئية و الصحية .
لافتاً إلى أن هذه الخطوة جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز امير منطقة عسير و الذي شدد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير للوقاية من فايروس كورونا .
منوها إلى أنه قد تم التأكد من جاهزية نقاط الذبح الجديدة ، فيما تتم متابعة تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية بشكل مستمر .
الجدير بالذكر فإن أمانة منطقة عسير قد كثفت إجراءاتها الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19مسبقا ، من خلال إضافة نقاط للفرز البصري و الكشف الحراري ، و ذلك للتأكد من سلامة الجميع ، و سعيا من الأمانة لمضاعفة جهودها للحد من انتشار الفايروس و التي تبدأ من الالتزام التام بسبل الوقاية الصحية ثم الكشف عن مصادر الانتشار و تحييدها .

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