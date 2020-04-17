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مدير منظمة الصحة العالمية يشكر خادم الحرمين على مساهمة المملكة بـ 500 مليون دولار للتصدي لكورونا

مدير منظمة الصحة العالمية يشكر خادم الحرمين على مساهمة المملكة بـ 500 مليون دولار للتصدي لكورونا
http://almnatiq.net/?p=854652
المناطق - واس

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على مساهمة المملكة العربية السعودية، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19

وقال الدكتور أدهانوم :” أعبر عن امتناني الكبير لخادم الحرمين الشريفين وللشعب السعودي لعظيم كرمهم بالتبرع بمبلغ 500 مليون دولار لخطة الاستجابة لمكافحة فيروس كورونا، آملا من بقية الدول الأعضاء في مجموعة العشرين باقتفاء أثر الملك سلمان ” .

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