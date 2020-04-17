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رابطة العالم الإسلامي تدشن برنامج توزيع السلال الغذائية والتمور في باكستان

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رابطة العالم الإسلامي تدشن برنامج توزيع السلال الغذائية والتمور في باكستان

رابطة العالم الإسلامي تدشن برنامج توزيع السلال الغذائية والتمور في باكستان
http://almnatiq.net/?p=854660
المناطق - واس

دشنت رابطة العالم الإسلامي برنامج توزيع السلال الغذائية و التمور في جمهورية باكستان الإسلامية.
وجرى خلال الحفل الذي أقيم اليوم بمقر المكتب الإقليمي للرابطة في العاصمة إسلام آباد بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ومعالي وزير التنمية الاجتماعية والتعليم في حكومة إقليم البنجاب الباكستاني راجه راشد حفيظ، ورئيس منظمة باكستان الخضراء الدكتور جمال ناصر.
وأوضح المدير الإقليمي لرابطة العالم الإسلامي في باكستان سعد بن مسعود الحارثي أن هذا البرنامج في مرحلته الأولى يتمثل في (6753) سلة غذائية بالإضافة إلى (54) طناً من التمور سيتم توزيعها على الشريحة المستهدفة من المحتاجين في أنحاء مختلفة من هذا البلد الشقيق، ويأتي ذلك بتوجيه ومتابعة حثيثة من الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي واستشعارها بمسؤولياتها تجاه خدمة الجميع ولاسيما مع انتشار جائحة فايروس كورونا، وهو جزء من المشاريع العديدة التي تنفذها رابطة العالم الإسلامي في جمهورية باكستان الإسلامية.
من جانبه سلط السفير نواف المالكي الضوء على جهود رابطة العالم الإسلامية في هذا الشأن، وما تقوم به حكومة وشعب المملكة العربية السعودية في تقديم يد العون والوقوف دائماً إلى الأشقاء في جمهورية باكستان الإسلامية .
كما قدم التهاني والتبريكات للأشقاء الباكستانيين بقرب قدوم شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيننا على صيامه وقيامة وأن يعجل برفع جائحة كورونا عن الجميع.
وقد ثمن معالي الوزير راجه راشد حفيظ من جانبه هذه المبادرة، مقدماً الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – ولرابطة العالم الإسلامي من مقرها الرئيس بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية على المواقف الصادقة والأخوية الدائمة وغير المستغربة مع باكستان .

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