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بلدية القطيف: زيارة 258 محل وإغلاق 12 محل مخالف، ورش وتعقيم 168حيا، خلال 48 ساعة

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بلدية القطيف: زيارة 258 محل وإغلاق 12 محل مخالف، ورش وتعقيم 168حيا، خلال 48 ساعة

بلدية القطيف: زيارة 258 محل وإغلاق 12 محل مخالف، ورش وتعقيم 168حيا، خلال 48 ساعة
http://almnatiq.net/?p=854663
المناطق - القطيف

استمرارا لجهودها للحد من انتشار ‎فيروس كورونا عززت أمانة المنطقة الشرقية جولاتها الرقابية على الأسواق الغذائية، للوقوف على التزامها بالتنظيمات والإجراءات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات الصحية لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين، من خلال تكثيف وتيرة الأعمال الرقابية، وكباقي البلديات نفّذت بلدية محافظة القطيف جولات تفتيشية ورقابية، شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، والبوفيهات والمطاعم في إطار تكثيف الرقابة الصحية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية وسلامة المواد الغذائية في المطاعم، والمحال التجارية والبوفيهات للحد من انتشار ‎فيروس كورونا.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف، المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أن البلدية نفذت خلال 48 ساعة الماضية ٥٩ جولة تفتيشية، أسفر عنها زيارة ٢٥٨ محلا، وإغلاق ١٢ محلا تجاريا لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه ٥٠ إنذارا لمحال أخرى، مؤكدا أن البلدية ضبطت مؤخرا ٦٦٠ كيلوغرام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال الجولات الرقابية على أسواق الخضار واللحوم والأسماك ومراكز التسوق ومحلات بيع المواد الغذائية.

وأبان بأن الحملة نتج عنها ضبط وإتلاف ١١٨٨٠ بيضة لسوء التخزين، وإتلاف ١٥ لترا من العصائر، كما تم ضبط أحد المطاعم يستقبل الزبائن من باب خلفي للمطعم مخالفا لقرارات الإجراءات الاحترازية.

وأكد بأن ذلك يأتي حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين وللحفاظ على الصحة العامة وتطبيق الاشتراطات الصحية لضمان صحة ما يقدم للمستهلك من مواد غذائية مختلفة، لافتا الى أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات الرقابية المفاجئة وخاصة على المحلات الصحية، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق كل مخالف، داعيا الجميع للتعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي اشتباه لوجود أسماك أو لحوم أو مواد غذائية فاسدة أو ممارسات غير سليمة في الأسواق من خلال مركز البلاغات 940.

وأشار الى أن البلدية قامت خلال ٤٨ ساعة الماضية برش كميات مبيدات شملت ١٦٨ حيا، مشيرا الى أن ذلك يأتي استكمالاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها البلدية لمنع انتشار، وتفعيلا للقرارات الوقائية بمنع التجمعات في الأماكن.

وذكر، بأن البلدية قامت برفع كميات كبيرة من الأنقاض بلغت ٢٨٥٧ م2، و ٢٤٣١ طنا من النفايات المنزلية «اثاث وماشابه»، إضافة الى كسح ٥٠ ساحة، غسل ٥١١ برميل و٢٤٩ حاوية وصيانة ٢٤ حاوية.

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