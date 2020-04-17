احدث الأخبار

“التجارة ” تنفذ جولات رقابية على الأسواق المركزية والمستودعات التموينية بطريف
منطقة الحدود الشمالية
 “هيئة المحاسبين” تصدر قراراً بإجازة استخدام التوقيع الإلكتروني
أبرز المواد
 أمانة القصيم ترصد (٣٠٢) مبنى غير مطابق للاشتراطات الصحية وتلزم ملاكها بالمعالجة
منطقة القصيم
 أكثر من 500 زيارة تفتيشية لسكن العمالة الوافدة بالرياض
منطقة الرياض
 4.5 مليار إنسان في العزل.. ودول تتطلع لاستئناف الحياة
أبرز المواد
 ترامب: حصيلة ضحايا كورونا بالصين أكبر من أمريكا
أبرز المواد
 بلدية القطيف: زيارة 258 محل وإغلاق 12 محل مخالف، ورش وتعقيم 168حيا، خلال 48 ساعة
المنطقة الشرقية
 رابطة العالم الإسلامي تدشن برنامج توزيع السلال الغذائية والتمور في باكستان
أبرز المواد
 لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ58 وتشدد على الالتزام بالتوجيهات لمنع انتشار فيروس كورونا
أبرز المواد
 مدير منظمة الصحة العالمية يشكر خادم الحرمين على مساهمة المملكة بـ 500 مليون دولار للتصدي لكورونا
أبرز المواد
 “خير الشرقية” تبدأ توزيع السلال الغذائية على المستفيدين في الخفجي
المنطقة الشرقية
 إصدار أكثر من 215 ألف شهادة تحمل “ضريبة المسكن الأول” حتى مارس 2020
أبرز المواد
“التجارة ” تنفذ جولات رقابية على الأسواق المركزية والمستودعات التموينية بطريف

“التجارة ” تنفذ جولات رقابية على الأسواق المركزية والمستودعات التموينية بطريف

منطقة الحدود الشمالية
“هيئة المحاسبين” تصدر قراراً بإجازة استخدام التوقيع الإلكتروني

“هيئة المحاسبين” تصدر قراراً بإجازة استخدام التوقيع الإلكتروني

أبرز المواد
أمانة القصيم ترصد (٣٠٢) مبنى غير مطابق للاشتراطات الصحية وتلزم ملاكها بالمعالجة

أمانة القصيم ترصد (٣٠٢) مبنى غير مطابق للاشتراطات الصحية وتلزم ملاكها بالمعالجة

منطقة القصيم
أكثر من 500 زيارة تفتيشية لسكن العمالة الوافدة بالرياض

أكثر من 500 زيارة تفتيشية لسكن العمالة الوافدة بالرياض

منطقة الرياض

أكثر من 500 زيارة تفتيشية لسكن العمالة الوافدة بالرياض

أكثر من 500 زيارة تفتيشية لسكن العمالة الوافدة بالرياض
http://almnatiq.net/?p=854678
المناطق - الرياض

نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الايام الماضية جملة من الحملات التفتيشية المفاجئة على مقر سكن وعمل العمالة الوافدة بمشاركة لجنة مساكن العمالة المكونه من ممثلين لوزارات(الصحة والتجارة والشؤون البلدية والقروية والصناعة والثروة المعدنية والشرطة) كلاً بحسب اختصاصه ، وذلك للتأكد من اتّباع الشروط الوقائية للحد من انتشار فيروس “كورونا” . وشملت هذه الحملات :العاصمة ومحافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية والدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير .
وقال مدير ادارة التفتيش بفرع الوزارة بمنطقة الرياض عبدالله المطيري إن هذه الحملات بلغت أكثر من “507”زيارة تفتيشية لأماكن سكن العمالة الوافدة الذين تجاوز عددهم ” 35940 ” وان الحملات التفتيشية مستمرة للتحقق من التزام المنشآت بقرارات الوزارة والجهات المعنية الشريكة التي تلزم أصحاب العمل بضرورة اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات لضمان سلامة العاملين لديها.
من جانبه أوضح مدير عام فرع موارد وتنمية منطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي أن هذه الحملات المشتركة هي امتداد للحملات التفتيشية المنفذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت في كافة أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها للتأكد من تقيد القطاع الخاص والعمالة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس “كورونا” وقرارات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل، مشيراً إلى أن هذه الحملات تأتي في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي توليها الدولة جل عنايتها، واهتمامها ، من أجل صحة وسلامة الفرد والمجتمع.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية ووزير الشؤون الخارجية في تونس يستعرضان العلاقات الثنائية والمستجدات الدولية

وزير الخارجية ووزير الشؤون الخارجية في تونس يستعرضان العلاقات الثنائية والمستجدات الدولية
وزارة الداخلية: منع التجول والدخول والخروج من وإلى محافظتي صامطة والداير على مدار (24) ساعة اعتبارًا من الساعة الثالثة عصر اليوم وحتى إشعار آخر

وزارة الداخلية: منع التجول والدخول والخروج من وإلى محافظتي صامطة والداير على مدار (24) ساعة اعتبارًا من الساعة الثالثة عصر اليوم وحتى إشعار آخر
أمين عام منظمة التعاون الإسلامي : مساهمة المملكة بـ 500 مليون دولار للتصدي لجائحة كورونا تؤكد اضطلاعها بمسؤوليتها الدولية

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي : مساهمة المملكة بـ 500 مليون دولار للتصدي لجائحة كورونا تؤكد اضطلاعها بمسؤوليتها الدولية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*