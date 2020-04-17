احدث الأخبار

التحالف: 114 اختراقًا حوثيًا لوقف إطلاق النار في اليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية
أبرز المواد
 “الحازمي” مشرفاً عاماً على وكالة الوزارة للأراضي والمساحة بوزارة الشؤون البلدية والقروية
مجتمع المناطق
 البرلمان والقضاء
يكتبون
 “التجارة ” تنفذ جولات رقابية على الأسواق المركزية والمستودعات التموينية بطريف
منطقة الحدود الشمالية
 “هيئة المحاسبين” تصدر قراراً بإجازة استخدام التوقيع الإلكتروني
أبرز المواد
 أمانة القصيم ترصد (٣٠٢) مبنى غير مطابق للاشتراطات الصحية وتلزم ملاكها بالمعالجة
منطقة القصيم
 أكثر من 500 زيارة تفتيشية لسكن العمالة الوافدة بالرياض
منطقة الرياض
 4.5 مليار إنسان في العزل.. ودول تتطلع لاستئناف الحياة
أبرز المواد
 ترامب: حصيلة ضحايا كورونا بالصين أكبر من أمريكا
أبرز المواد
 بلدية القطيف: زيارة 258 محل وإغلاق 12 محل مخالف، ورش وتعقيم 168حيا، خلال 48 ساعة
المنطقة الشرقية
 رابطة العالم الإسلامي تدشن برنامج توزيع السلال الغذائية والتمور في باكستان
أبرز المواد
 لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ58 وتشدد على الالتزام بالتوجيهات لمنع انتشار فيروس كورونا
أبرز المواد
التحالف: 114 اختراقًا حوثيًا لوقف إطلاق النار في اليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية

التحالف: 114 اختراقًا حوثيًا لوقف إطلاق النار في اليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية

أبرز المواد
“الحازمي” مشرفاً عاماً على وكالة الوزارة للأراضي والمساحة بوزارة الشؤون البلدية والقروية

“الحازمي” مشرفاً عاماً على وكالة الوزارة للأراضي والمساحة بوزارة الشؤون البلدية والقروية

مجتمع المناطق
البرلمان والقضاء

البرلمان والقضاء

يكتبون
“التجارة ” تنفذ جولات رقابية على الأسواق المركزية والمستودعات التموينية بطريف

“التجارة ” تنفذ جولات رقابية على الأسواق المركزية والمستودعات التموينية بطريف

منطقة الحدود الشمالية

أمانة القصيم ترصد (٣٠٢) مبنى غير مطابق للاشتراطات الصحية وتلزم ملاكها بالمعالجة

أمانة القصيم ترصد (٣٠٢) مبنى غير مطابق للاشتراطات الصحية وتلزم ملاكها بالمعالجة
http://almnatiq.net/?p=854684
المناطق / بريدة

رصدت أمانة منطقة القصيم (٣٠٢) مبنى غير مطابق للاشتراطات الصحية في المنطقة المركزية وسط مدينة بريدة.
وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم ، بأن الأمانة وبمشاركة اللجنة المشتركة لمتابعة مساكن العمالة نفذت خلال الفترة الماضية جولات رقابية مكثفة شملت (٧٤٧) مبنى داخل المنطقة المركزية وسط مدينة بريدة لمتابعة سلامتها وتطبيقها للاشتراطات الصحية ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا. وتم خلال الجولات الميدانية رصد مخالفات على (٣٠٢) مبنى وجى إلزام ملاك المباني بمعالجة الملاحظات المرصودة بشكل عاجل.
وتواصل أمانة منطقة القصيم عبر فرق ميدانية متابعة تصحيح أوضاع المباني وتطبيق الإجراءات النظامية المحددة لضمان سلامة الجميع.

روابط ذات صلة

أمانة القصيم تطلق خدمة توصيل الذبائح عبر “واتساب”

أمانة القصيم تطلق خدمة توصيل الذبائح عبر “واتساب”
بنسبة إنجاز 107% .. أمانة القصيم الأولى على مستوى المملكة بتحقيق الإيرادات البلدية

بنسبة إنجاز 107% .. أمانة القصيم الأولى على مستوى المملكة بتحقيق الإيرادات البلدية
أكثر من 3 ملايين دقيقة تعليمية «عن بعد» قدمتها جامعة القصيم خلال 30 يومًا

أكثر من 3 ملايين دقيقة تعليمية «عن بعد» قدمتها جامعة القصيم خلال 30 يومًا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*