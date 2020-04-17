أمانة القصيم ترصد (٣٠٢) مبنى غير مطابق للاشتراطات الصحية وتلزم ملاكها بالمعالجة

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رصدت أمانة منطقة القصيم (٣٠٢) مبنى غير مطابق للاشتراطات الصحية في المنطقة المركزية وسط مدينة بريدة.

وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم ، بأن الأمانة وبمشاركة اللجنة المشتركة لمتابعة مساكن العمالة نفذت خلال الفترة الماضية جولات رقابية مكثفة شملت (٧٤٧) مبنى داخل المنطقة المركزية وسط مدينة بريدة لمتابعة سلامتها وتطبيقها للاشتراطات الصحية ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا. وتم خلال الجولات الميدانية رصد مخالفات على (٣٠٢) مبنى وجى إلزام ملاك المباني بمعالجة الملاحظات المرصودة بشكل عاجل.

وتواصل أمانة منطقة القصيم عبر فرق ميدانية متابعة تصحيح أوضاع المباني وتطبيق الإجراءات النظامية المحددة لضمان سلامة الجميع.