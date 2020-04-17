احدث الأخبار

التحالف: 114 اختراقًا حوثيًا لوقف إطلاق النار في اليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية
أبرز المواد
 “الحازمي” مشرفاً عاماً على وكالة الوزارة للأراضي والمساحة بوزارة الشؤون البلدية والقروية
مجتمع المناطق
 البرلمان والقضاء
يكتبون
 “التجارة ” تنفذ جولات رقابية على الأسواق المركزية والمستودعات التموينية بطريف
منطقة الحدود الشمالية
 “هيئة المحاسبين” تصدر قراراً بإجازة استخدام التوقيع الإلكتروني
أبرز المواد
 أمانة القصيم ترصد (٣٠٢) مبنى غير مطابق للاشتراطات الصحية وتلزم ملاكها بالمعالجة
منطقة القصيم
 أكثر من 500 زيارة تفتيشية لسكن العمالة الوافدة بالرياض
منطقة الرياض
 4.5 مليار إنسان في العزل.. ودول تتطلع لاستئناف الحياة
أبرز المواد
 ترامب: حصيلة ضحايا كورونا بالصين أكبر من أمريكا
أبرز المواد
 بلدية القطيف: زيارة 258 محل وإغلاق 12 محل مخالف، ورش وتعقيم 168حيا، خلال 48 ساعة
المنطقة الشرقية
 رابطة العالم الإسلامي تدشن برنامج توزيع السلال الغذائية والتمور في باكستان
أبرز المواد
 لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ58 وتشدد على الالتزام بالتوجيهات لمنع انتشار فيروس كورونا
أبرز المواد
التحالف: 114 اختراقًا حوثيًا لوقف إطلاق النار في اليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية

التحالف: 114 اختراقًا حوثيًا لوقف إطلاق النار في اليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية

أبرز المواد
“الحازمي” مشرفاً عاماً على وكالة الوزارة للأراضي والمساحة بوزارة الشؤون البلدية والقروية

“الحازمي” مشرفاً عاماً على وكالة الوزارة للأراضي والمساحة بوزارة الشؤون البلدية والقروية

مجتمع المناطق
البرلمان والقضاء

البرلمان والقضاء

يكتبون
“التجارة ” تنفذ جولات رقابية على الأسواق المركزية والمستودعات التموينية بطريف

“التجارة ” تنفذ جولات رقابية على الأسواق المركزية والمستودعات التموينية بطريف

منطقة الحدود الشمالية

“هيئة المحاسبين” تصدر قراراً بإجازة استخدام التوقيع الإلكتروني

“هيئة المحاسبين” تصدر قراراً بإجازة استخدام التوقيع الإلكتروني
http://almnatiq.net/?p=854689
المناطق - الرياض

بالإشارة إلى الوضع الراهن المتعلق بفيروس كورونا  والإجراءات الاحترازية والوقائية التي قامت بها المملكة للحد من انتشار الفيروس المستجد وما تم فرضه من منع تجول على مدار الـ 24 ساعة في بعض مدن المملكة، وحيث إن مثل هذه الاجراءات، على أهميتها، قد ألقت بتأثيرها على بيئة الاعمال في المملكة بما في ذلك الاعمال المهنية، اقتضى هذا الوضع الحاجة الماسة للعمل عن بعد لضمان سير الاعمال بالقدر الممكن مع ضمان الحفاظ على المتطلبات المهنية.
وحيث ساهم التطو ر التكنولوجي الكبير في تسهيل عمل المحاسب القانوني عن بعد من جوانب متعددة و خاصة المتعلقة ب طرق الاتصال وتبادل المعلومات والمستندات، وكذلك إمكانية اجراء التوقيع على الخطابات والتقارير الصادرة من المحاسب القانوني وارسالها باستخدام برامج متخصصة تضمن إثبات هوية الموقع مع وجود سجل بيانات يسمح بعرض المعلومات وتتبعها واسترجاعها متى تتطلب ذلك، فقد ناقش مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين هذا الامر وقرر ما يلي:

أولا: تقوم إدارة الهيئة بدراسة جميع الخيارات المتاحة وتقديم التوصية للمجلس بتفاصيل آليات و إجراءات اعتماد تطبيقا للتوقيع الالكتروني بشكل دائم خلال شهرين من تاريخه، على أن تكون الاليه المقترحة تتماشى مع المحددات التي نص عليها نظام التعامالت الالكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/18 )وتاريخ 8 ربيع األول 1428 هـ واللائحة التنفيذية.

ثانيا: إلى حين إعتماد آليات و إجراءات إعتماد تطبيق التوقيع الالكتروني بشكل دائم، والمشار  إليها في أولا ، فإنه يمكن للمحاسب القانوني استخدام أحد وسائل التكنولوجيا المتاحة لاتمام ذلك من خلال أحد الطرق التالية: 1 ) استخدام برامج أو تطبيقات متخصصة تسمح بتنفيذ التوقيع على الخطابات والتقارير و إرسالها إلكترونيا، و الاحتفاظ بسجل بيانات يوثق البيانات الاساسية لكل مستند. 2 ) استخدام القلم الالكتروني و الاجهزة اللوحية لتنفيذ التوقيع على الخطابات والتقارير الصادرة من المحاسب القانوني و إستالمها وارسالها عن طريق البريد الالكتروني

روابط ذات صلة

التحالف: 114 اختراقًا حوثيًا لوقف إطلاق النار في اليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية

التحالف: 114 اختراقًا حوثيًا لوقف إطلاق النار في اليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية
4.5 مليار إنسان في العزل.. ودول تتطلع لاستئناف الحياة

4.5 مليار إنسان في العزل.. ودول تتطلع لاستئناف الحياة
ترامب: حصيلة ضحايا كورونا بالصين أكبر من أمريكا

ترامب: حصيلة ضحايا كورونا بالصين أكبر من أمريكا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*