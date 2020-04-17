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“التجارة ” تنفذ جولات رقابية على الأسواق المركزية والمستودعات التموينية بطريف

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“التجارة ” تنفذ جولات رقابية على الأسواق المركزية والمستودعات التموينية بطريف

“التجارة ” تنفذ جولات رقابية على الأسواق المركزية والمستودعات التموينية بطريف
http://almnatiq.net/?p=854692
المناطق - خالد الضبيبي

قامت الفرق الرقابية بمكتب وزارة التجارة بمحافظة طريف اليوم ، بجولات رقابية على الأسواق المركزية والمستودعات التموينية ، للتأكد من وفرة المنتجات والسلع التموينية

وأكد مدير مكتب وزارة التجارة بمحافظة طريف هندي الحويطي في حديثه عن وفرة المواد الغذائية الأساسية والتموينية من مختلف الأصناف في منافذ البيع في المراكز التجارية الكبرى، ومحلات السوبر ماركت والمستودعات وبكميات كبيرة إضافة لتوفر السلع الرمضانية بأسعار مناسبة وسط تنافس كبير للأسواق
‏‎ وأشار إلى أن الوزارة تدعو المواطنين والمقيمين إلى عدم تداول المعلومات غير الصحيحة وتقديم البلاغات والشكاوى على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” في حال رصد أي مخالفات أو تجاوزات تجارية.

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