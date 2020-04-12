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“الحازمي” مشرفاً عاماً على وكالة الوزارة للأراضي والمساحة بوزارة الشؤون البلدية والقروية

“الحازمي” مشرفاً عاماً على وكالة الوزارة للأراضي والمساحة بوزارة الشؤون البلدية والقروية

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“الحازمي” مشرفاً عاماً على وكالة الوزارة للأراضي والمساحة بوزارة الشؤون البلدية والقروية

“الحازمي” مشرفاً عاماً على وكالة الوزارة للأراضي والمساحة بوزارة الشؤون البلدية والقروية
http://almnatiq.net/?p=854703
المناطق - فضة عطيف

أصدر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الاستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل عدد من القرارات المتعلقة بتكليفات لقيادات الوزارة وصلاحيات الأمناء والوكلاء ومن ضمنها صدر قراراً بتكليف الدكتور حسن بن شوقي الحازمي مشرفأ عاما على وكالة الوزارة للأراضي والمساحة.
ويعد الدكتور الحازمي من الكفاءات الوطنية المميزة حيث تنقل بين عدة أعمال قيادية في عدة وزارات خلال مسيرته المهنيه كان أخرها وكيلاً لوزارة الإسكان للأراضي والشؤون الفنية.

ويجمع الدكتور الحازمي بين الخبرة العملية والتأهيل العلمي حيث حصل على بكلوريوس الهندسة
المدنية بمرتبة الشرف من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كما حصل على درجة الماجستير والدكتوراة في
إدارة مشاريع التشييد من جامعة جريفث باستراليا. وقد سبق له أن عمل في الإدارة العامة للمشاريع بوزارة التعليم العالي كمشرف على مشاريع جامعةجازان وعدد من مشاريع الجامعات الناشئة كما عمل عضوا لهيئة التدريس بجامعة جازان و تولى الإشراف على مشاريع الجامعة ووكيلاً لكلية الهندسة ورئيسا لقسم الهندسة المدنية بجامعة جازان.
وتتقدم صحيفة المناطق بخالص التهنئة للدكتور حسن الحازمي بهذه الثقه وتتمنى له التوفيق والسداد في خدمة دينه ومليكه ووطنه.

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