كارثة نقص الموارد الطبية تكشف عجز النظام القطري أمام كورونا.. وأردغان يرفض المساعدة

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يبدو أن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خرج عن السيطرة في قطر، بعد تسجيل حالات إصابة كبيرة في البلاد ذات النسبة السكانية القليلة والمساحة الصغيرة، لينتهي مسلسل الإدعاءات بالمساعدات التي تقدمها الدوحة لغيرها من البلدان، وتبدأ في مد يدها إلى دول الخليج.

على مدار الأسبوع الماضي، تغنى الإعلام القطري بتنظيم الحمدين ومجده بادعاءات تقديم مساعدات طبية كبيرة لإيطاليا وتركيا وإيران خلال أزمتهم الصحية أمام فيروس كورونا، بإرسال إغاثات ومستشفيات وغيرها من الأمور التي لا تقوى قطر عليها، لاسيَّما بعد الكشف عن هروب تميم بن حمد منها إلى إحدى الجزر النائية، ما يعتبر دليلاً دامغاً على عدم ثقته بالنظام الصحي في بلاده.

الأمر المفاجئ أيضاً، هو ما كشفته مصادر لموقع “العرب مباشر”، وهو أن قنصلية قطر بالصين طلبت من بكين توريد أجهزة تنفس ومستلزمات طبية إليها على وجه السرعة من أجل إنقاذ الشعب الذي ينهش كورونا فيهم وعدم قدرة الجهاز الصحي على إسعافهم.

وأضافت المصادر: أن تلك الأجهزة والمستلزمات الطبية قدمتها قطر إلى تركيا في بداية الأزمة، بينما لم تبادر أنقرة حالياً لمساعدة الدوحة، فيما قدمت المساعدات لدولة إسرائيل حليفتها الحالية، التي تقدم على انتهاكات وجرائم بالغة ضد العروبة وبخلاف ما يدعيه نظام رجب طيب أردوغان.

وتشهد الدوحة تفشياً كبيراً للفيروس القاتل، بسبب الاختلاط مع الإيرانيين لفترة طويلة ما تسبب في ظهور المرض بين جميع أطراف الإمارة، حيث أعلنت وزارة الصحية القطرية اليوم الجمعه، تسجيل ٥٦٠ إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى ٤٦٦٣ حالة.

من جانبها توقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أن يدخل الاقتصاد القطري دائرة الانكماش العام الجاري مع التأثير السلبي المتوقع لانتشار فيروس كورونا المستجد، وأنه سينكمش بنحو ٢% العام الجاري، بعد نمو متواضع بلغ نحو ٠.٦% العام الماضي.