احدث الأخبار

أدبي جدة يطرح “مسابقة النقد المسرحي”
منطقة مكة المكرمة
 الخطة الأمريكية لإعادة فتح الاقتصاد تهبط بأسعار الذهب
أبرز المواد
 كيف تحافظ على سيارتك بدون أعطال في فترة الإغلاق؟
أبرز المواد
 كارثة نقص الموارد الطبية تكشف عجز النظام القطري أمام كورونا.. وأردغان يرفض المساعدة
أبرز المواد
 عالم متوج بـ”نوبل للطب”: فيروس كورونا خرج من مختبر صيني
أبرز المواد
 التحالف: 114 اختراقًا حوثيًا لوقف إطلاق النار في اليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية
أبرز المواد
 “الحازمي” مشرفاً عاماً على وكالة الوزارة للأراضي والمساحة بوزارة الشؤون البلدية والقروية
مجتمع المناطق
 البرلمان والقضاء
يكتبون
 “التجارة ” تنفذ جولات رقابية على الأسواق المركزية والمستودعات التموينية بطريف
منطقة الحدود الشمالية
 “هيئة المحاسبين” تصدر قراراً بإجازة استخدام التوقيع الإلكتروني
أبرز المواد
 أمانة القصيم ترصد (٣٠٢) مبنى غير مطابق للاشتراطات الصحية وتلزم ملاكها بالمعالجة
منطقة القصيم
 أكثر من 500 زيارة تفتيشية لسكن العمالة الوافدة بالرياض
منطقة الرياض
أدبي جدة يطرح “مسابقة النقد المسرحي”

أدبي جدة يطرح “مسابقة النقد المسرحي”

منطقة مكة المكرمة
الخطة الأمريكية لإعادة فتح الاقتصاد تهبط بأسعار الذهب

الخطة الأمريكية لإعادة فتح الاقتصاد تهبط بأسعار الذهب

أبرز المواد
كيف تحافظ على سيارتك بدون أعطال في فترة الإغلاق؟

كيف تحافظ على سيارتك بدون أعطال في فترة الإغلاق؟

أبرز المواد
كارثة نقص الموارد الطبية تكشف عجز النظام القطري أمام كورونا.. وأردغان يرفض المساعدة

كارثة نقص الموارد الطبية تكشف عجز النظام القطري أمام كورونا.. وأردغان يرفض المساعدة

أبرز المواد

أدبي جدة يطرح “مسابقة النقد المسرحي”

أدبي جدة يطرح “مسابقة النقد المسرحي”
http://almnatiq.net/?p=854720
المناطق - عادل الزهراني

أطلق نادي جدة الأدبي ممثلا بمنتدى المسرح الدورة الأولى لمسابقة النقد المسرحي والتي بدأت باستقبال مشاركات المتسابقين حتى الثاني والعشرين من رمضان هذا العام.
وأكد عضو المنتدى رامي الأحمدي بأن المسابقة تستهدف دعم الإنتاج الأدبي وتحفيز النقاد الأدب والمسرح لممارسة إبداعهم في هذا المجال،مشيرا إلى أن هذه الدورة وبسبب الظرف الذي نمر به ويمنعنا من حضور العروض المسرحية ستكون مقتصرة على النقد الأدبي الموجه لتناول النص المسرحي، وذلك لعدم جدوى نقد العروض المصورة، وسنعود في الدورات القادمة للتركيز على نقد العروض المسرحية، وهو التخصص الذي نهدف إلى تكريسه من خلال هذه المسابقة.
وعن شروط المسابقة تحدث الأحمدي بأنها متاحة للجميع من كل الجنسيات والأعمار ولكنها تشترط أن تكون المشاركة باللغة العربية الفصحى، ومراعية للإشارة إلى المراجع بشكل علمي، وأن تكون معدة للمشاركة في هذه المسابقة ولم تنشر سابقا، وأخيرا أن تكون المشاركة تتناول نصا مسرحيا لمؤلف سعودي.
وذكر بأن مجموع الجوائز ٥٠٠٠ ريال سعودي ستوزع على ثلاث فائزين على النحو التالي ٢٥٠٠ للمركز الأول و ١٥٠٠ للمركز الثاني و ١٠٠٠ للمركز الثالث.
الجدير بالذكر بأن منتدى المسرح كان قد أطلق مبادرة بوسم رموز المسرح السعودي والتي أعاد فيها إحياء ذكر العديد من الرواد بنشر بطاقات تعريفية لهم عبر حسابات المنتدى في تويتر وفيسبوك والتي لاقت الكثير من التفاعل والترحيب من المسرحيين و كذلك ذويهم الذين شكروا النادي على مبادرته القيمة التي انطلقت منذ ٢٧ مارس الذي يوافق اليوم العالمي للمسرح ٢٠٢٠ ومازالت مستمرة بشكل يومي.

روابط ذات صلة

أمام وخطيب المسجد الحرام : منسوبو القطاع الصحي شرفكم الله بهذه المهنة وعملكم عظيم

أمام وخطيب المسجد الحرام : منسوبو القطاع الصحي شرفكم الله بهذه المهنة وعملكم عظيم
جامعة “المؤسس” تنهي المرحلة الأولى من مبادرة “كلنا معك”

جامعة “المؤسس” تنهي المرحلة الأولى من مبادرة “كلنا معك”
جهود رجال الأمن تتواصل لتطبيق منع التجول بالعاصمة المقدسة

جهود رجال الأمن تتواصل لتطبيق منع التجول بالعاصمة المقدسة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*