أدبي جدة يطرح “مسابقة النقد المسرحي”

المناطق - عادل الزهراني

أطلق نادي جدة الأدبي ممثلا بمنتدى المسرح الدورة الأولى لمسابقة النقد المسرحي والتي بدأت باستقبال مشاركات المتسابقين حتى الثاني والعشرين من رمضان هذا العام.

وأكد عضو المنتدى رامي الأحمدي بأن المسابقة تستهدف دعم الإنتاج الأدبي وتحفيز النقاد الأدب والمسرح لممارسة إبداعهم في هذا المجال،مشيرا إلى أن هذه الدورة وبسبب الظرف الذي نمر به ويمنعنا من حضور العروض المسرحية ستكون مقتصرة على النقد الأدبي الموجه لتناول النص المسرحي، وذلك لعدم جدوى نقد العروض المصورة، وسنعود في الدورات القادمة للتركيز على نقد العروض المسرحية، وهو التخصص الذي نهدف إلى تكريسه من خلال هذه المسابقة.

وعن شروط المسابقة تحدث الأحمدي بأنها متاحة للجميع من كل الجنسيات والأعمار ولكنها تشترط أن تكون المشاركة باللغة العربية الفصحى، ومراعية للإشارة إلى المراجع بشكل علمي، وأن تكون معدة للمشاركة في هذه المسابقة ولم تنشر سابقا، وأخيرا أن تكون المشاركة تتناول نصا مسرحيا لمؤلف سعودي.

وذكر بأن مجموع الجوائز ٥٠٠٠ ريال سعودي ستوزع على ثلاث فائزين على النحو التالي ٢٥٠٠ للمركز الأول و ١٥٠٠ للمركز الثاني و ١٠٠٠ للمركز الثالث.

الجدير بالذكر بأن منتدى المسرح كان قد أطلق مبادرة بوسم رموز المسرح السعودي والتي أعاد فيها إحياء ذكر العديد من الرواد بنشر بطاقات تعريفية لهم عبر حسابات المنتدى في تويتر وفيسبوك والتي لاقت الكثير من التفاعل والترحيب من المسرحيين و كذلك ذويهم الذين شكروا النادي على مبادرته القيمة التي انطلقت منذ ٢٧ مارس الذي يوافق اليوم العالمي للمسرح ٢٠٢٠ ومازالت مستمرة بشكل يومي.