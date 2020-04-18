احدث الأخبار

فرنسا: 761 حالة وفاة إضافية في 24 ساعة
أبرز المواد
 الهلال الأحمر بالقصيم يستقبل 29000 مكالمة و 2800 بلاغاً عبر تطبيق اسعفني
منطقة القصيم
 في يوم التراث العالمي.. تعرّف على “نصف قرن” من مجهودات “الدارة” في خدمة التاريخ والتراث
أبرز المواد
 سارة عصام .. أول محترفة عربية في الدوري الإنجليزي
أبرز المواد
 فيسبوك سيكشف المنشورات الكاذبة.. وينبه المستخدمين
أبرز المواد
 تطبيق “زووم” للاجتماعات المرئية .. “خطوة مرتقبة” من أجل 200 مليون شخص
أبرز المواد
 ترامب يهاجم بيلوسي بفيديو.. “مجنونة وغير مؤهلة”
أبرز المواد
 الأسود تستغل “إغلاق كورونا”.. وتحتل طريقا بجنوب أفريقيا
أبرز المواد
 تقرير: مرضى “كوفيد-19” يستجيبون لعقار تجريبي
أبرز المواد
 بسبب كورونا.. الاقتصاد الصيني يسجل “انكماشا تاريخيا”
أبرز المواد
 تركيا.. الحكومة تستغل “أزمة كورونا” لقمع الصحفيين المعارضين
أبرز المواد
 التحالف: اطلاق صاروخ بالستي من قبل الحوثي باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بمأرب
أبرز المواد
فرنسا: 761 حالة وفاة إضافية في 24 ساعة

فرنسا: 761 حالة وفاة إضافية في 24 ساعة

أبرز المواد
الهلال الأحمر بالقصيم يستقبل 29000 مكالمة و 2800 بلاغاً عبر تطبيق اسعفني

الهلال الأحمر بالقصيم يستقبل 29000 مكالمة و 2800 بلاغاً عبر تطبيق اسعفني

منطقة القصيم
في يوم التراث العالمي.. تعرّف على “نصف قرن” من مجهودات “الدارة” في خدمة التاريخ والتراث

في يوم التراث العالمي.. تعرّف على “نصف قرن” من مجهودات “الدارة” في خدمة التاريخ والتراث

أبرز المواد
سارة عصام .. أول محترفة عربية في الدوري الإنجليزي

سارة عصام .. أول محترفة عربية في الدوري الإنجليزي

أبرز المواد

فرنسا: 761 حالة وفاة إضافية في 24 ساعة

فرنسا: 761 حالة وفاة إضافية في 24 ساعة
http://almnatiq.net/?p=854729
المناطق - وكالات

أعلن مديرعام الصحة الفرنسي جيروم سالومون أن عدد الأشخاص المتوفين بفيروس كورونا المستجد بلغ 18681 حالة في المستشفيات ودور رعاية المسنين وغيرها من المراكز الصحية الاجتماعية، وذلك بعد تسجيل 761 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ولليوم الثالث على التوالي نوّه سالومون بوجود انخفاض في عدد الأشخاص المصابين في المستشفيات بمقدار 115 مصاباً وفي العناية المركزة بواقع 221 مريضاً، مشيراً إلى أن هناك تراجع بطيء في عدد المصابين في فرنسا.

روابط ذات صلة

في يوم التراث العالمي.. تعرّف على “نصف قرن” من مجهودات “الدارة” في خدمة التاريخ والتراث

في يوم التراث العالمي.. تعرّف على “نصف قرن” من مجهودات “الدارة” في خدمة التاريخ والتراث
سارة عصام .. أول محترفة عربية في الدوري الإنجليزي

سارة عصام .. أول محترفة عربية في الدوري الإنجليزي
فيسبوك سيكشف المنشورات الكاذبة.. وينبه المستخدمين

فيسبوك سيكشف المنشورات الكاذبة.. وينبه المستخدمين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*