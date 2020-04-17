الهلال الأحمر بالقصيم يستقبل 29000 مكالمة و 2800 بلاغاً عبر تطبيق اسعفني

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‏‏استنفر فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم طاقاته في تقديم أفضل الخدمات الطبية الإسعافية لطالبيها حيث يتم تقديمها من خلال 29 مركزاً إسعافياً في محافظات منطقة القصيم و مدينة بريدة حيث بلغ عدد الفرق العاملة 36 فرقة إسعافية و عدد فرق العنايات المتقدمة 7 فرق حيث تتلقى غرفة العمليات كافة البلاغات عن طريق رقم الطوارئ الموحد 997 او عن طريق تطبيق اسعفني والذي يمكن تحميله على الأجهزة الذكية ويعمل ‏في تسع لغات ‏فقد تجاوز عدد المكالمات الواردة من بداية حظر التجول حتى يوم الأربعاء 15 ابريل اكثر من 29000 مكالمة ، ‏حيث تجاوز عدد البلاغات الواردة على تطبيق اسعفني 2800 بلاغاً يتم تقديم الخدمات الإسعافية بواسطة 69 سيارة إسعاف بالإضافة إلى فرق قيادة ميدانية لمتابعة العمل اليومي في المنطقة لضمان تقديم الخدمات على اتم وجه ، مع استمرارية الدعم من إدارة المستودعات والتموين الطبي لتجهيز كافة المراكز وسيارات الإسعاف بالمستلزمات الطبية ، ويقوم فريق من الادارة الطبية والجودة بمتابعة المراكز وسيارات الإسعاف في الجوانب الطبية ومكافحة العدوى والتعقيم حيث تجاوزت ‏عمليات التعقيم 90 عملية شاملة كافة المنشآت المساندة من إدارة الفرع وإدارات وأقسام الصيانة والتدريب و غرفة العمليات وعموم المراكز الإسعافية في المحافظات و مدينة بريدة ويتركز الاهتمام على سيارات الإسعاف التي تحضىٰ بالتعقيم بعد نقل كل حالة إسعافية‏ وضمان جاهزيتها لأي استخدام آخر ، وتقوم الهيئة بخدماتها تحت شعار ( نسعى لنحييها – السلامة أولاً) وتوجه رسالة توعوية لكافة المواطنين والمقيمين أن يبقوا في بيوتهم ويلتزموا كافة التعليمات التي تنعكس على صحتهم وسلامتهم، متمنين للجميع دوام الصحة والعافية .