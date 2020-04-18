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تنبيهات باستمرار الأمطار والسيول بالرياض والشرقية.. ورياح في مكة وعسير

تنبيهات باستمرار الأمطار والسيول بالرياض والشرقية.. ورياح في مكة وعسير
http://almnatiq.net/?p=854736
المناطق_الرياض

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابعة للهيئة العامة للأرصاد، عدة تنبيهات مُتقدمة باستمرار الأمطار والسيول على أجزاء واسعة من مناطق الرياض والشرقية والحدود الشمالية اليوم (السبت)

أوضح النظام أن العاصمة الرياض والأفلاج والخرج والقويعية والمجمعة وشقراء ووادي الدواسر سيتواصل فيها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، إلى جانب نشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد والسيول وشبه انعدام في الرؤية حتى الساعة العاشرة صباحاً

ولفت إلى أن الحالة ستستمر أيضاً في أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية، مبيناً أن منطقتي مكة المكرمة وعسير ستشهدان حتى الساعة التاسعة مساءً أمطاراً رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية مصحوب بتدني في مدى الرؤية

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