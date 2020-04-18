إتلاف 3 طن من الخضروات مجهولة المصدر بشوقية مكة

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قامت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بحملة مشتركة مع إدارة العامه للنظافة و إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة بظبط عمارة سكنيه بحي الشوقية تفتقد ادنى الاشتراطات الصحية.

وأسفرت عن ضبط 3 طن من الخضروات و الورقيات مجهوله المصدر وتم مصادرتها وإتلافها وإغلاق الموقع لحين إكمال الإجراءات النظاميه.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي أن المراقبين يبذلون جهوداً كبيرة في المحافظة على الإصحاح البيئي والتأكد من سلامة المواد الغذائية والخضروات المعروضة والمتداولة في الأسواق، وذلك من خلال الحملات والجولات التفتيشية المستمرة على كافة المواقع والمحلات المتعلقة بالصحة العامة في كامل النطاق السكني حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ، وتهيئة الأجواء الصحية الآمنة لهم وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا الجديد covid_19.