احدث الأخبار

إتلاف 3 طن من الخضروات مجهولة المصدر بشوقية مكة
أبرز المواد
 صدور الموافقة على استئناف عمل مركبات الأجرة في المناطق غير الخاضعة للحظر الكلي
أبرز المواد
 هل يمكن استعادة رسوم تأشيرة الخروج والعودة حال إلغائها؟..الجوازات: غير مستردة
أبرز المواد
 أمريكيون “يضربون” عن دفع إيجارات مساكنهم بعد فقدان وظائفهم بسبب كورونا
أبرز المواد
 تنبيهات باستمرار الأمطار والسيول بالرياض والشرقية.. ورياح في مكة وعسير
أبرز المواد
 القبض على 3 أشخاص ينشرون مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر «فيسبوك»
أبرز المواد
 شخص يقتل أشقاءه الخمسة بسبب خلاف على الميراث
أبرز المواد
 فرنسا: 761 حالة وفاة إضافية في 24 ساعة
أبرز المواد
 الهلال الأحمر بالقصيم يستقبل 29000 مكالمة و 2800 بلاغاً عبر تطبيق اسعفني
منطقة القصيم
 في يوم التراث العالمي.. تعرّف على “نصف قرن” من مجهودات “الدارة” في خدمة التاريخ والتراث
أبرز المواد
 سارة عصام .. أول محترفة عربية في الدوري الإنجليزي
أبرز المواد
 فيسبوك سيكشف المنشورات الكاذبة.. وينبه المستخدمين
أبرز المواد
إتلاف 3 طن من الخضروات مجهولة المصدر بشوقية مكة

إتلاف 3 طن من الخضروات مجهولة المصدر بشوقية مكة

أبرز المواد
صدور الموافقة على استئناف عمل مركبات الأجرة في المناطق غير الخاضعة للحظر الكلي

صدور الموافقة على استئناف عمل مركبات الأجرة في المناطق غير الخاضعة للحظر الكلي

أبرز المواد
هل يمكن استعادة رسوم تأشيرة الخروج والعودة حال إلغائها؟..الجوازات: غير مستردة

هل يمكن استعادة رسوم تأشيرة الخروج والعودة حال إلغائها؟..الجوازات: غير مستردة

أبرز المواد
أمريكيون “يضربون” عن دفع إيجارات مساكنهم بعد فقدان وظائفهم بسبب كورونا

أمريكيون “يضربون” عن دفع إيجارات مساكنهم بعد فقدان وظائفهم بسبب كورونا

أبرز المواد

إتلاف 3 طن من الخضروات مجهولة المصدر بشوقية مكة

إتلاف 3 طن من الخضروات مجهولة المصدر بشوقية مكة
http://almnatiq.net/?p=854748
المناطق_مكة

قامت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بحملة مشتركة مع إدارة العامه للنظافة و إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة بظبط عمارة سكنيه بحي الشوقية تفتقد ادنى الاشتراطات الصحية.

وأسفرت عن ضبط 3 طن من الخضروات و الورقيات مجهوله المصدر وتم مصادرتها وإتلافها وإغلاق الموقع لحين إكمال الإجراءات النظاميه.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي أن المراقبين يبذلون جهوداً كبيرة في المحافظة على الإصحاح البيئي والتأكد من سلامة المواد الغذائية والخضروات المعروضة والمتداولة في الأسواق، وذلك من خلال الحملات والجولات التفتيشية المستمرة على كافة المواقع والمحلات المتعلقة بالصحة العامة في كامل النطاق السكني حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ، وتهيئة الأجواء الصحية الآمنة لهم وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا الجديد covid_19.

روابط ذات صلة

صدور الموافقة على استئناف عمل مركبات الأجرة في المناطق غير الخاضعة للحظر الكلي

صدور الموافقة على استئناف عمل مركبات الأجرة في المناطق غير الخاضعة للحظر الكلي
هل يمكن استعادة رسوم تأشيرة الخروج والعودة حال إلغائها؟..الجوازات: غير مستردة

هل يمكن استعادة رسوم تأشيرة الخروج والعودة حال إلغائها؟..الجوازات: غير مستردة
أمريكيون “يضربون” عن دفع إيجارات مساكنهم بعد فقدان وظائفهم بسبب كورونا

أمريكيون “يضربون” عن دفع إيجارات مساكنهم بعد فقدان وظائفهم بسبب كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*