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الخرطوم بعد تسجيل ٣٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا والوفيات ٤ وفيات

الخرطوم بعد تسجيل ٣٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا والوفيات ٤ وفيات

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الخرطوم بعد تسجيل ٣٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا والوفيات ٤ وفيات

http://almnatiq.net/?p=854754
المناطق_وكالات

أكدت التقارير الوبائية لوزارة الصحة الاتحادية السودانية تسجيل ٣٠ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد علي نطاق السودان، هذا اضافة الي ٤ وفيات جديدة ليوم أمس الجمعة الموافق ١٧/ أبريل/ ٢٠٢٠

بالنسبة لولاية الخرطوم، فقد أوردت التقارير أن حالات الإصابة بالفيروس ليوم الجمعة ١٧ أبريل ٢٠٢٠، هي ٢٧ حالة من ولاية الخرطوم من محليات الولاية السبع و أن من ضمن هذه الحالات أجنبيين

بينما بلغت الحالات في الولايات الأخري ٣ حالات (حالتين من ولاية النيل الأبيض وحالة من ولاية الجزيرة)

اما الوفيات الأربعة فهي لسيدتين و رجلين من ولاية الخرطوم

وقد تفاوتت طرق إنتشار المرض ما بين المخالطة و القدوم من دول خارج السودان و لم تثبت المخالطة او السفر لعدد من الحالات

وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء الي ٦٦ حالة، متضمنة ١٠ وفيات

وقد سجلت ٦١ حالة إصابة من ولاية الخرطوم لوحدها اضافة الي ٥ حالات من ولايات نهر النيل (حالة واحدة)، النيل الأبيض (٣ حالات) و الجزيرة (حالة واحدة)

ووفق قرار مجلس الوزراء، يبدأ اليوم السبت رسمياً تطبيق الإغلاق الكامل لفترة ٢١ يوما في كل أنحاء ولاية الخرطوم.. ويهدف الإغلاق الكامل الي تقليل فرص انتشار المرض

لذلك فإن وزارة الصحة الاتحادية تشدد علي أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق واتباع الإرشادات الوقائية و التبليغ الفوري عن حالات الاشتباة لكي يتحقق الهدف من القرار

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