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الصين تسجل 27 إصابة جديدة ب “كورونا”

الصين تسجل 27 إصابة جديدة ب “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=854755
المناطق_وكالات

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين 27 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في 17 أبريل بارتفاع عن 26 حالة أعلنت في اليوم السابق

ومن هذا الرقم كانت 17 حالة لأشخاص جاءوا من الخارج بارتفاع عن 15 حالة في اليوم السابق

وقالت وزارة الصحة إن الحالات الجديدة التي تم اكتشافها لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض بلغت 54 بتراجع عن 66 حالة قبل يوم. وِأضافت أن ثلاثة من هذه الحالات الجديدة واردة من الخارج

ووصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة في الصين إلى 82719 حالة بزيادة 300 حالة عن العدد الذي تم إعلانه قبل يوم. وتأتي هذه الزيادة الكبيرة بعد تعديلات في عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد حالات الوفاة من الفيروس بلغ 4632 حالة حتى يوم 17 أبريل

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