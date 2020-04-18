دعوى قضائية ضد رئيسة وزراء نيوزيلندا بسبب الإغلاق

دعوى قضائية ضد رئيسة وزراء نيوزيلندا بسبب الإغلاق

أبرز المواد
كورونا في جنوب أفريقيا: ارتفاع عدد المصابين إلى 2783 و50 وفاة

كورونا في جنوب أفريقيا: ارتفاع عدد المصابين إلى 2783 و50 وفاة

أبرز المواد
وفاة مدير مكتب الرئيس النيجيرى بفيروس كورونا

وفاة مدير مكتب الرئيس النيجيرى بفيروس كورونا

أبرز المواد
مصدر يوضح حقيقة استمرار تعليق الطيران حتى نهاية العام الجاري

مصدر يوضح حقيقة استمرار تعليق الطيران حتى نهاية العام الجاري

أبرز المواد

دعوى قضائية ضد رئيسة وزراء نيوزيلندا بسبب الإغلاق

دعوى قضائية ضد رئيسة وزراء نيوزيلندا بسبب الإغلاق
http://almnatiq.net/?p=854779
المناطق_وكالات

تواجه رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن دعوى قضائية بسبب إغلاق البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث يرى رجلان أن الإغلاق تسبب في احتجازهما بشكل غير قانوني.

وذكر موقع “ستاف” الإعلامي أن الرجلين، اللذين لم يتم ذكر اسمهما لأسباب قانونية، رفعا الدعوى القانونية أمام محكمة أوكلاند العليا يوم الجمعة.

وعقدت الجلسة عبر غرفة اجتماعات افتراضية، حسبما أكدت المحكمة في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وطلب الرجلان في دعواهما التحقيق في قانونية حبسهما وإطلاق سراحهما.

وأفاد موقع “ستاف” بأن أحد الرجلين أخبر المحكمة بأنه كان ينبغي استشارة الأمين العام للأمم المتحدة قبل فرض قيود الإغلاق.

وتنبأ نموذج رياضي وبائي بوفاة 80 ألف شخص في نيوزيلندا جراء الإصابة بفيروس كورونا إذا لم يتم فرض الإغلاق، لكن الرجل يرى، وفقاً لموقع ستاف، أن هذه البيانات غير دقيقة. وتابع “هذه خيوط منسوجة جيداً للدمار الكامل”.

من جانبه، اعتبر الرجل الآخر إن أردرن اتخذت قرار الإغلاق بدون وجود دليل حقيقي، ووضعت حياة المواطنين قبل الاقتصاد.

وقال المحامي أوستن باول، الذي كان يمثل أردرن في المحكمة، إن الإغلاق لا يصل إلى حد الاحتجاز.
واحتفظت القاضية ماري بيترز بقرارها لكنها قالت إنها ستعتبر القضية عاجلة.

وستعلن أردرن بعد غد الإثنين ما إذا كانت نيوزيلندا يمكن أن تبدأ في الخروج من الإغلاق.

روابط ذات صلة

كورونا في جنوب أفريقيا: ارتفاع عدد المصابين إلى 2783 و50 وفاة

كورونا في جنوب أفريقيا: ارتفاع عدد المصابين إلى 2783 و50 وفاة
وفاة مدير مكتب الرئيس النيجيرى بفيروس كورونا

وفاة مدير مكتب الرئيس النيجيرى بفيروس كورونا
مصدر يوضح حقيقة استمرار تعليق الطيران حتى نهاية العام الجاري

مصدر يوضح حقيقة استمرار تعليق الطيران حتى نهاية العام الجاري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*