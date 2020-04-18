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مصدر يوضح حقيقة استمرار تعليق الطيران حتى نهاية العام الجاري

مصدر يوضح حقيقة استمرار تعليق الطيران حتى نهاية العام الجاري

أبرز المواد
ألمانيا تسجل 3609 إصابات جديدة بفيروس كورونا والوفيات 4110 حالات

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فيروس كورونا… المكسيك تسجل 546 إصابة جديدة

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مصدر يوضح حقيقة استمرار تعليق الطيران حتى نهاية العام الجاري

مصدر يوضح حقيقة استمرار تعليق الطيران حتى نهاية العام الجاري
http://almnatiq.net/?p=854785
المناطق_الرياض

نفى مصدر مسؤول بالخطوط الجوية السعودية ما نشر حول استمرار تعليق الطيران حتى نهاية العام، مؤكداً أن الرسالة المتداولة استخدمت خارج السياق.

وأشار المصدر إلى أن وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية المهندس صالح بن الجاسر، أوضح في تصريح صحفي أنه من المبكر الجزم بموعد محدد لتخفيف الإجراءات والقيود على النقل الجوي، وأن هناك جهودا كبيرة من القطاعات الصحية لمواجهة جائحة كورونا المستجد، لافتا إلى أن القيادة تعطي الجانب الصحي الأولوية القصوى- وفقاً لـ”عكاظ”-.

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