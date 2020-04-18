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خالد الفيصل يوجه بالبدء في تنفيذ المرحلة الأولى لمشروعي تطوير جبلي ثور وحراء

خالد الفيصل يوجه بالبدء في تنفيذ المرحلة الأولى لمشروعي تطوير جبلي ثور وحراء
http://almnatiq.net/?p=854793
المناطق_مكة

وجه أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل اليوم، بالبدء في تنفيذ المرحلة الأولى لمشروعي تطوير جبلي ثور وحراء بالعاصمة المقدسة والاستفادة من فترة منع التجوّل لسرعة إنجازهما.

ويُشرف على مشروعي التطوير، اللذين يتابع تنفيذهما نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، فريقٌ مشكَّل من “إمارة منطقة مكة، والهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير المنطقة، وأمانة العاصمة المقدسة، وشرطة المنطقة”، ويهدفان لإزالة التشوهات البصرية المحدثة على مدار السنين في الموقعَيْن، والقضاء على السلوكيات المخالفة التي يقوم بها بعض الزوار.

وسيتم إعادة الموقعَيْن، اللذين كان يصعب تطويرهما خلال الفترة الماضية بسبب الزحام الذي تشهده مكة المكرمة طيلة العام، إلى حالتَيْهما الأوليَيْن على مراحل عدة، إذ سيتم خلال المرحلة الأولى، التي تستغرق 30 يومًا، تنظيف الصخور من الكتابات والرسومات، وإزالة الكتابات في الغارين، وعلى امتداد الطريقَيْن المؤديَيْن إليهما، وذلك وفق أحدث الأسس العلمية. كذلك إزالة الصبات الأسمنتية ومظلات الزنك والأخشاب.

فيما سيتم خلال المراحل المتبقية تطوير المواقع المحيطة بالغارَيْن، والطرق المؤدية إليهما، وإنشاء عدد من المرافق التي تخدم زوار الموقعين.

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