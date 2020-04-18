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«البيئة» تستكشف وتكافح الجراد الصحراوي بمساحة 117954 هكتاراً في 6 مناطق

«البيئة» تستكشف وتكافح الجراد الصحراوي بمساحة 117954 هكتاراً في 6 مناطق
http://almnatiq.net/?p=854816
المناطق - الرياض

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن المساحات المستكشفة والمعالجة من آفة الجراد الصحراوي بالمملكة خلال الفترة 1-15 أبريل 2020م، مؤكدة أنها تمكنت من استكشاف ومكافحة ومعالجة الجراد في مساحة بلغت نحو 117954 هكتاراً في مناطق الرياض، القصيم، الشرقية، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.

وأوضحت الوزارة أن فرق المكافحة والمعالجة التابعة لها في هذه المناطق تمكنت خلال هذه الفترة من استكشاف 99954 هكتاراً، ومعالجة نحو 18000 هكتاراً، ومسح ما يقارب الـ 315 نقطة في المناطق الستة المذكورة.

ففي منطقة الرياض، أكدت الوزارة أن عدد النقاط التي تم مسحها بالمنطقة بلغت 81 نقطة وأن المساحة المستكشفة 32900 هكتاراً، والمساحة التي تمت معالجتها من الآفة بلغت 180 هكتاراً، مبينة أن عدد النقاط التي تم مسحها بالمنطقة الشرقية بلغت 104 نقطة، وأن المساحة المستكشفة هناك بلغت 45300 هكتاراً، فيما تمت معالجة ما مساحته 17772 هكتاراً.

وأفادت الوزارة أن جهود الفرق الميدانية التابعة لها بمنطقة حائل أسفرت عن اكتشاف 11894 هكتاراً، ومعالجة 48 هكتاراً، بعد مسح 83 نقطة، مشيرة إلى أنه في منطقة الحدود الشمالية بلغت المساحات المستكشفة 1200 هكتاراً، بعد مسح 6 نقاط بالمنطقة، في حين تمكنت الفرق بمنطقة الجوف من اكتشاف 1290 هكتاراً بعد مسح 10 نقاط بالمنطقة، واكتشاف7370 هكتاراً في منطقة القصيم بعد مسح 31 نقطة.

إلى هذا وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن التوقعات الدولية، وفقاً لآخر تقرير صادر من “الفاو”، تشير إلى أن الوضع مقلق جدًا في شرق إفريقيا وشرق اليمن وجنوب إيران خلال الأشهر المقبلة، ومن المتوقع أن تتسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت أواخر مارس في هذه المناطق في زيادة كبيرة لأعداد الجراد. كما ستسمح للأسراب الجديدة بالبقاء في الغالب في مكانها وتنضج وتضع بيضًا وكذلك تشكيل عدد متزايد من مجاميع الحوريات.

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