احدث الأخبار

أمير مكة المكرمة يوجه بالبدء عاجلاً في مشروعي تطوير غاري حراء وثور بالعاصمة المقدسة
أبرز المواد
 «البيئة» تستكشف وتكافح الجراد الصحراوي بمساحة 117954 هكتاراً في 6 مناطق
أبرز المواد
 تسجيل 4785 إصابة جديدة بكورونا المستجد في روسيا
أبرز المواد
 إطلاق منصة تفاعلية حول عروض المنتجات الصناعية العربية لمواكبة تداعيات كورونا
أبرز المواد
 فيروس كورونا.. سلطنة عُمان تعلن عن 111 إصابة جديدة والإجمالي 1180
أبرز المواد
 شفاء 22 حالةً من كورونا في الكويت
أبرز المواد
 “البيئة” تفسح أكثر من 40 ألف رأس من الضأن قادمة من إسبانيا
أبرز المواد
 تنبيه عاجل: هطول أمطار رعدية على مرتفعات مكة المكرمة
أبرز المواد
 خالد الفيصل يوجه بالبدء في تنفيذ المرحلة الأولى لمشروعي تطوير جبلي ثور وحراء
أبرز المواد
 دعوى قضائية ضد رئيسة وزراء نيوزيلندا بسبب الإغلاق
أبرز المواد
 كورونا في جنوب أفريقيا: ارتفاع عدد المصابين إلى 2783 و50 وفاة
أبرز المواد
 وفاة مدير مكتب الرئيس النيجيرى بفيروس كورونا
أبرز المواد
أمير مكة المكرمة يوجه بالبدء عاجلاً في مشروعي تطوير غاري حراء وثور بالعاصمة المقدسة

أمير مكة المكرمة يوجه بالبدء عاجلاً في مشروعي تطوير غاري حراء وثور بالعاصمة المقدسة

أبرز المواد
«البيئة» تستكشف وتكافح الجراد الصحراوي بمساحة 117954 هكتاراً في 6 مناطق

«البيئة» تستكشف وتكافح الجراد الصحراوي بمساحة 117954 هكتاراً في 6 مناطق

أبرز المواد
تسجيل 4785 إصابة جديدة بكورونا المستجد في روسيا

تسجيل 4785 إصابة جديدة بكورونا المستجد في روسيا

أبرز المواد
إطلاق منصة تفاعلية حول عروض المنتجات الصناعية العربية لمواكبة تداعيات كورونا

إطلاق منصة تفاعلية حول عروض المنتجات الصناعية العربية لمواكبة تداعيات كورونا

أبرز المواد

أمير مكة المكرمة يوجه بالبدء عاجلاً في مشروعي تطوير غاري حراء وثور بالعاصمة المقدسة

أمير مكة المكرمة يوجه بالبدء عاجلاً في مشروعي تطوير غاري حراء وثور بالعاصمة المقدسة
http://almnatiq.net/?p=854819

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بالبدء عاجلاً في مشروعي تطوير غاري حراء وثور بالعاصمة المقدسة، والاستفادة من قرار منع التجول للبدء في تنفيذ المشروعين وسرعة إنجازهما.
ويُشرف على مشروعي التطوير الذي يتابع تنفيذه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، فريقٌ مُشكل من (إمارة منطقة مكة والهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير المنطقة، وأمانة العاصمة المقدسة، وشرطة المنطقة)، بهدف إزالة التشوهات البصرية المُحدثة على مدار السنين في الموقعين، والقضاء على السلوكيات المخالفة التي يقوم بها بعض الزوار.
وسيتم إعادة الموقعين اللذين كان يصعب تطويرهما خلال الفترة الماضية بسبب الزحام الذي تشهده مكة المكرمة طيلة العام، إلى حالتهما الأولى على عدة مراحل، إذ سيتم خلال المرحلة الأولى التي تستغرق 30 يوماً تنظيف الصخور من الكتابات والرسومات وإزالة الكتابات في الغارين، وعلى امتداد الطريقين المؤديين إليهما وذلك وفق أحدث الأسس العلمية، كذلك إزالة الصبات الإسمنتية ومظلات الزنك والأخشاب، فيما سيتم خلال المراحل المتبقية تطوير المواقع المحيطة بالغارين والطرق المؤدية إليهما وإنشاء عدد من المرافق التي تخدم زوار الموقعين.

روابط ذات صلة

«البيئة» تستكشف وتكافح الجراد الصحراوي بمساحة 117954 هكتاراً في 6 مناطق

«البيئة» تستكشف وتكافح الجراد الصحراوي بمساحة 117954 هكتاراً في 6 مناطق
تسجيل 4785 إصابة جديدة بكورونا المستجد في روسيا

تسجيل 4785 إصابة جديدة بكورونا المستجد في روسيا
إطلاق منصة تفاعلية حول عروض المنتجات الصناعية العربية لمواكبة تداعيات كورونا

إطلاق منصة تفاعلية حول عروض المنتجات الصناعية العربية لمواكبة تداعيات كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*