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الكويت تسجل 93 إصابة بكورونا وعمان 111 حالة

الكويت تسجل 93 إصابة بكورونا وعمان 111 حالة
http://almnatiq.net/?p=854821
المناطق - وكالات

سجلت وزارة الصحة الكويتية اليوم 93 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ).
وبذلك يرتفع عدد إجمالي المصابين في دولة الكويت إلى 1751 حالةً، مع تسجيل حالة وفاة جديدة لمقيم ليرتفع عدد المتوفين فيها إلى ستة أشخاص.
فيما بلغ عدد المتعافين إلى 280 حالةً بعد شفاء 22 حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

أما سلطنة عمان فسجّلت اليوم 111 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 1180 حالة.
وأفادت وزارة الصحة العمانية بأن 33 من الحالات المسجلة لمواطنين عمانيين، و78 لغير العمانيين، فيما بلغ عدد الوفيات 6 حالات، مشيرة إلى أن 176 حالة تماثلت للشفاء.

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