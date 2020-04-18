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حصيلة الإصابات بكورونا في اليابان تتجاوز 10 آلاف حالة

حصيلة الإصابات بكورونا في اليابان تتجاوز 10 آلاف حالة
http://almnatiq.net/?p=854823
المناطق - وكالات

تجاوزت الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا المستجد في اليابان إلى 10455 حالةً بعد تسجيل 512 إصابة جديدة.
وقالت وزارة الصحة اليابانية في بيان اليوم إن طوكيو سجلت 181 إصابة إضافية مما يرفع إجمالي الحالات في العاصمة إلى 2975 إصابةً.
وبشأن حصيلة الضحايا قال البيان إن الوفيات الناجمة عن انتشار الفيروس ارتفعت إلى 209 حالات بعد تسجيل 18 حالة جديدة.
وأشار إلى أن الحصيلة الإجمالية لا تشمل الإصابات والوفيات التي سجلت في سفينة ( دياموند برينسيس ) السياحية التي خضعت للحجر الصحي قرب طوكيو في فبراير الماضي.

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