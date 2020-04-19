“بشارة خير” لمرضى سرطان الثدي.. دواء جديد يدخل الخدمة

المناطق - وكالات

وافقت جهات تنظيمية أميركية، الجمعة، على عقار جديد لنوع شرس من سرطان الثدي، الذي يكون قد انتشر في الجسد حتى الدماغ، حيث يكون من الصعب للغاية علاجه.

وذكرت هيئة الغذاء والدواء الأميركية أن “توكيسا”، وهي حبة يتم تناولها مرتين يوميا، وطورتها شركة “سياتل جينيتكس”، ستوصف للمصابات بما يعرف بسرطان الثدي هير -2، الذي يكون قد انتشر وقاوم عدة عقاقير أخرى.

وهذا النوع من السرطان يكون مدفوعا بجين نشط للغاية يصنع الكثير للغاية من بروتين هير 2، الذي يساعد على نمو السرطان.

وكل عام يتم تشخيص نحو 50 ألف امرأة في الولايات المتحدة بسرطان الثدي من نوع هير 2. وعادة ما يكون قابلا للشفاء، لكنه إذا انتشر يكون قاتلا.

وفي نصف عدد المصابات به يصل السرطان إلى المخ، ما يمنح هذه المجموعة قابلية ضعيفة للغاية للشفاء تجعلها نادرا ما تخضع لتجارب عقاقير جديدة.

وعقار “توكيسا”، المعروف أيضا باسم “توكاتينيب”، يعمل على مهاجمة خلايا السرطان من الداخل والخارج لعرقلة إنتاج بروتين هير 2.

وقال إريك واينر، الباحث بمعهد دانا- فابر للسرطان والذي ساهم في دراسة رئيسية عن المرض ويقدم استشاراته لشركة “سياتل جينيتكس” وغيرها من مؤسسات تصنيع الدواء: “هذا بالأساس يشبه استخراج الذخيرة من السلاح”.

وأوضح أن الدراسة التي مولتها الشركة حصل نصف عدد المشاركات وكانوا 612 على توكيسا إضافة إلى علاجات السرطان المعتادة هيرسيبتين وزيلودا، في حين حصل النصف الآخر على العقارين المعتادين فقط إضافة إلى حبة وهمية.

وذكر أن في المجموعة الأولى عاش 45 بالمئة من المشاركات لعامين على الأقل مقارنة بـ27 بالمئة في المجموعة الثانية.

ومن بين المشاركات اللاتي انتشر السرطان لديهن حتى المخ كان 25 بالمئة منهن لازلن أحياء بعد عام مقابل ولا واحدة في المجموعة الثانية، وعلق واينر قائلا: “هذا تقدم واضح”.

ومن بين الأعراض الجانبية الشائعة للعقار الإصابة بالإسهال والارهاق والتقيؤ واختلال وظائف الكبد.

وتحتاج المريضة إلى عقار “توكيسا”، الذي يقدر ثمنه بـ18500 دولار شهريا أو 111 ألف دولار على مدار فترة العلاج، خارج نظام التأمين الصحي، إلا أن شركة سياتل جينيتكس تعتزم عرض مساعدات مالية.