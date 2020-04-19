فاتورة “كورونا” تكبد مبيعات اليابان خسائر كارثية

المناطق - وكالات

مع إعلان حالة الطوارئ في اليابان بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، يتوقع أن تتكبد الشركات في اليابان خسارة نحو 17 مليار دولار في المبيعات بعد تعطل سلاسل الإمدادات وحظر السفر ومطالبة الحكومة بإغلاق بعض العمليات.

وذكر مركز طوكيو شوكو للأبحاث في تقرير أن من بين الشركات المدرجة باليابان البالغ عددها 3778، فإن 36.7 بالمئة منها كشفت عن معلومات بشأن تأثير التفشي على عملياتها حتى الخميس.

وأضاف التقرير أن من بين الشركات التي أفصحت عن المعلومات، قامت 240 شركة بتعديل تقديراتها للمبيعات هبوطا بإجمالي 1.8 تريليون ين (16.71 مليار دولار) وتوقعات صافي الربح بواقع 1.48 تريليون ين.

وأوضح التقرير أن نحو 40 بالمئة من تلك هي شركات تصنيع تضررت بفعل تعطل سلاسل الإمدادات وانخفاض المبيعات، بينما كانت نحو 35 بالمئة من الشركات تعمل في قطاعي الخدمات والتجزئة وعانت ضعف الاستهلاك.

وقالت 510 شركة أخرى إنها لم تتمكن من تقديم تقديرات بشأن حجم التأثير المحتمل للجائحة على أرباحها.

وأضاف التقرير أن عددا متزايدا من الشركات أرجأت إعلان أرباحها بسبب الجائحة ليبلغ الإجمالي 54 حتى الآن.

وفي ظل تسجيل تسعة آلاف حالة إصابة ونحو 200 حالة وفاة في أنحاء البلاد، وسع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الخميس نطاق حالة الطوارئ لتشمل كامل البلاد، مطالبا الشعب بالبقاء في المنازل والشركات بالإغلاق.