فاتورة “كورونا” تكبد مبيعات اليابان خسائر كارثية

فاتورة “كورونا” تكبد مبيعات اليابان خسائر كارثية

أبرز المواد
في أمريكا.. إما ارتداء الكمامة أو إطلاق النار

في أمريكا.. إما ارتداء الكمامة أو إطلاق النار

أبرز المواد
“يوروبول” تحذر: عصابات تستغل الخوف من كورونا لتحقيق أرباح

“يوروبول” تحذر: عصابات تستغل الخوف من كورونا لتحقيق أرباح

أبرز المواد
فيروس كورونا يعزل رجلا وحيدا في “بلدة أشباح” مهجورة

فيروس كورونا يعزل رجلا وحيدا في “بلدة أشباح” مهجورة

أبرز المواد

فاتورة “كورونا” تكبد مبيعات اليابان خسائر كارثية

فاتورة “كورونا” تكبد مبيعات اليابان خسائر كارثية
http://almnatiq.net/?p=854852
المناطق - وكالات

مع إعلان حالة الطوارئ في اليابان بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، يتوقع أن تتكبد الشركات في اليابان خسارة نحو 17 مليار دولار في المبيعات بعد تعطل سلاسل الإمدادات وحظر السفر ومطالبة الحكومة بإغلاق بعض العمليات.

وذكر مركز طوكيو شوكو للأبحاث في تقرير أن من بين الشركات المدرجة باليابان البالغ عددها 3778، فإن 36.7 بالمئة منها كشفت عن معلومات بشأن تأثير التفشي على عملياتها حتى الخميس.

وأضاف التقرير أن من بين الشركات التي أفصحت عن المعلومات، قامت 240 شركة بتعديل تقديراتها للمبيعات هبوطا بإجمالي 1.8 تريليون ين (16.71 مليار دولار) وتوقعات صافي الربح بواقع 1.48 تريليون ين.

وأوضح التقرير أن نحو 40 بالمئة من تلك هي شركات تصنيع تضررت بفعل تعطل سلاسل الإمدادات وانخفاض المبيعات، بينما كانت نحو 35 بالمئة من الشركات تعمل في قطاعي الخدمات والتجزئة وعانت ضعف الاستهلاك.

وقالت 510 شركة أخرى إنها لم تتمكن من تقديم تقديرات بشأن حجم التأثير المحتمل للجائحة على أرباحها.

وأضاف التقرير أن عددا متزايدا من الشركات أرجأت إعلان أرباحها بسبب الجائحة ليبلغ الإجمالي 54 حتى الآن.

وفي ظل تسجيل تسعة آلاف حالة إصابة ونحو 200 حالة وفاة في أنحاء البلاد، وسع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الخميس نطاق حالة الطوارئ لتشمل كامل البلاد، مطالبا الشعب بالبقاء في المنازل والشركات بالإغلاق.

روابط ذات صلة

في أمريكا.. إما ارتداء الكمامة أو إطلاق النار

في أمريكا.. إما ارتداء الكمامة أو إطلاق النار
“يوروبول” تحذر: عصابات تستغل الخوف من كورونا لتحقيق أرباح

“يوروبول” تحذر: عصابات تستغل الخوف من كورونا لتحقيق أرباح
فيروس كورونا يعزل رجلا وحيدا في “بلدة أشباح” مهجورة

فيروس كورونا يعزل رجلا وحيدا في “بلدة أشباح” مهجورة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*