الدنمارك تمدد الحظر على التجمعات العامة لمواجهة كورونا

المناطق - وكالات

مددت الدنمارك حظراً استمر على مدى شهر على التجمعات التي تضم أكثر من عشرة أشخاص حتى 11 مايو المقبل، في إطار إجراءات تهدف إلى التعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان من المفترض أن ينقضي الحظر الذي طبق في 17 مارس الماضي، وأمرت وزارة الصحة الدنماركية بتمديد الحظر أمس.

وحتى أمس سجلت الدنمارك 336 حالة وفاة بسبب مرض ( كوفيد – 19 ) الناجم عن فيروس كورونا. ولدى البلاد 7073 حالة إصابة.