صحة حفر الباطن تطلق خدمة الاستشارة الدوائية للمرضى في منازلهم عبر “الواتس آب”

حفر الباطن - المناطق

أطلقت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن خدمة الاستشارة الدوائية للمرضى وذلك من خلال إرسال رسالة عبر تطبيق الواتس آب على الأرقام المخصصة لكل مستشفى حيث يتم استقبال الاستشارات الدوائية من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة (9 صباحاً) حتى الساعة ( 2 مساءً ) وتقدم خدمة الاستشارة الدوائية الإجابة على الاستشارات المتعلقة بالأدوية مثل طرق استخدامها والجرعة المناسبة والآثار الجانبية بالإضافة إلى تثقيف المريض بكيفية تعامله مع الدواء ويتضمن اسم الدواء وكيفية تعاطي الدواء والغرض من استخدامه ومدة العلاج المطلوبة وكيفية تخزين الدواء والتدخلات الدوائية مع الأدوية الأخرى أو مع بعض الأطعمة دون الحاجة للذهاب للمستشفيات ، تماشياً مع توجيهات وتعليمات وزارة الصحة بأمر منع التجول، والتأكيد على الالتزام بالبقاء في المنزل وتأتي هذه الخدمة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) ومنع انتشاره.

وتؤكد صحة حفر الباطن على حرصها الدائم في توفير الخدمات للمواطنين والمقيمين وهم في منازلهم دون الحاجة إلى مراجعة المستشفيات.