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أمانة الشرقية تتيح استخراج تصريح التنقل للعاملين في الأنشطة البلدية المستثناة

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أمانة الشرقية تتيح استخراج تصريح التنقل للعاملين للأنشطة البلدية المستثناة

أمانة الشرقية تتيح استخراج تصريح التنقل للعاملين للأنشطة البلدية المستثناة
http://almnatiq.net/?p=854866
الدمام - المناطق

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن إطلاق خدمة إصدار تراخيص التنقل خلال فترة منع التجول للعاملين في الأنشطة البلدية المستثناة .

وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان في بيان صحافي: أن الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالأمانة أطلقت خدمة إصدار تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول للعاملين في الأنشطة البلدية “، المُستثناة ضمن نطاق التراخيص الصادرة من نظام الأمانة، وذلك تحت شعار ” معاً لأمانة رقمية “.

وأوضح أنه يمكن لجميع العاملين في المنشآت البلدية المستثناة إصدار ترخيص التنقل بشكل مبسط من خلال دخول صاحب المنشأة على بوابة أمانة المنطقة الشرقية، وعبر أيقونة ” رخص المحلات ” يقوم صاحب المنشأة باختيار طلب خدمة ( تصريح تنقل العاملين )، من ثم يتم إدخال بيانات العاملين المُراد إصدار تصاريح لهم، ويتم إحالة الطلب إلى البلدية المعنية، وبعد موافقة البلدية يستطيع صاحب المنشأة طباعة التصاريح من خلال حسابه على بوابة الأمانة وبعد ذلك يلزم تصديق المشهد من مركز الشرطة التابع للمدينة .

ودعا جميع أصحاب المنشآت بالإسراع في إنهاء تصاريحهم عبر بوابة أمانة المنطقة الشرقية الرقمية لتجنب تعطيل أعمالهم ومصالحهم، وبما يحقق التناغم مع التوجيهات الحكومية في قطاعاتها المختلفة.

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