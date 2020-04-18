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بلدية القطيف: 166جولة تسفر عن تعقم 3996 موقعا خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=854867
القطيف - المناطق

استمرارا لجهودها الاحترازية والوقائية أمانة المنطقة الشرقية تكثف أعمال الإصحاح البيئي عبر تعقيم وتطهير الشوارع والأسواق والمرافق الحيوية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكباقي البلديات، تواصل بلدية محافظة القطيف، أعمال التطهير والتعقيم للطرق والشوارع الرئيسة بالمحافظة، واستهداف الأماكن العامة، والشوارع والأرصفة، بمختلف أحياء المحافظة، وذلك استكمالاً لإجراءاتها الاحترازية من انتشار فيروس ”كورونا“ وضمن مبادرة القطاع البلدي، حيث قامت البلدية بتعقيم 3996 موقعا مختلفا في المحافظة خلال أسبوع.

وأكد رئيس بلدية القطيف المهندس محمد بن المحسن الحسيني، أن البلدية قامت خلال الفترة من 17/ 8 – 25/8 / 1441 بالعديد من عمليات التعقيم في مختلف مناطق المحافظة بهدف مكافحة فيروس كورونا، لافتا الى أن عدد المواقع التي تم تعقيمها خلال الأسبوع الماضي تتجاوز 3996 موقعا، مضيفا، أن عمليات التعقيم أنجزت بواسطة 1969 عاملا في اليوم الواحد، وأن جولات الاصحاح البيئي بلغت 166 جولة خلال الفترة ذاتها.

وأشار الى أن البلدية استخدمت خلال عمليات التعقيم المختلفة نحو 130 آلية في اليوم الواحد، مؤكدا، أن البلدية مستمرة في عمليات التعقيم ضمن جهود لمكافحة جائحة كورونا، مضيفا، أن عمليات التعقيم تعتبر أحد الإجراءات الوقائية للقضاء على الفيروس، وبالتالي الحيلولة دون انتقال العدوى الى المواطن، من خلال تعقيم الشوارع الرئيسية و الفرعية، ومواقع التلامس و كذلك المواقع العامة في الأحياء السكنية، بالإضافة الى تعقيم كافة المركبات خلال عمليات التظهير التي تبدأ خلال ساعات المساء.

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