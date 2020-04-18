احدث الأخبار

“النقد” تصرح لـ9 شركات تقنية مالية جديدة لتقديم الحلول الادخارية للأفراد والتمويل الجماعي بالدين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية
أبرز المواد
 هيئة التقويم تعلن نتائج القدرات العامة للطلاب والطالبات للفترة الثانية
أبرز المواد
 صحة حفر الباطن تطلق خدمة الاستشارة الدوائية للمرضى في منازلهم عبر “الواتس آب”
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تتيح استخراج تصريح التنقل للعاملين للأنشطة البلدية المستثناة
أبرز المواد
 بلدية القطيف: 166جولة تسفر عن تعقم 3996 موقعا خلال أسبوع
أبرز المواد
 نادي صم الشرقية يطلق حملته المجتمعية للتوعية من جائحة كورونا لاستهداف ٦٠٠ اصم
المنطقة الشرقية
 الدنمارك تمدد الحظر على التجمعات العامة لمواجهة كورونا
أبرز المواد
 مدخرات قياسية للاقتصاد السعودي في 2019 بـ 999 مليار ريال .. ارتفعت 2.2 %
أبرز المواد
 حصيلة الإصابات بكورونا في اليابان تتجاوز 10 آلاف حالة
أبرز المواد
 الكويت تسجل 93 إصابة بكورونا وعمان 111 حالة
أبرز المواد
 أمير مكة المكرمة يوجه بالبدء عاجلاً في مشروعي تطوير غاري حراء وثور بالعاصمة المقدسة
أبرز المواد
 «البيئة» تستكشف وتكافح الجراد الصحراوي بمساحة 117954 هكتاراً في 6 مناطق
أبرز المواد
“النقد” تصرح لـ9 شركات تقنية مالية جديدة لتقديم الحلول الادخارية للأفراد والتمويل الجماعي بالدين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية

“النقد” تصرح لـ9 شركات تقنية مالية جديدة لتقديم الحلول الادخارية للأفراد والتمويل الجماعي بالدين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية

أبرز المواد
هيئة التقويم تعلن نتائج القدرات العامة للطلاب والطالبات للفترة الثانية

هيئة التقويم تعلن نتائج القدرات العامة للطلاب والطالبات للفترة الثانية

أبرز المواد
صحة حفر الباطن تطلق خدمة الاستشارة الدوائية للمرضى في منازلهم عبر “الواتس آب”

صحة حفر الباطن تطلق خدمة الاستشارة الدوائية للمرضى في منازلهم عبر “الواتس آب”

المنطقة الشرقية
أمانة الشرقية تتيح استخراج تصريح التنقل للعاملين للأنشطة البلدية المستثناة

أمانة الشرقية تتيح استخراج تصريح التنقل للعاملين للأنشطة البلدية المستثناة

أبرز المواد

“النقد” تصرح لـ9 شركات تقنية مالية جديدة لتقديم الحلول الادخارية للأفراد والتمويل الجماعي بالدين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية

“النقد” تصرح لـ9 شركات تقنية مالية جديدة لتقديم الحلول الادخارية للأفراد والتمويل الجماعي بالدين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية
http://almnatiq.net/?p=854880
المناطق - واس

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، التصريح لتسع شركات متخصصة في مجال التقنية المالية، التي تمثل دفعة جديدة للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية (Regulatory Sandbox) لتنضم بذلك إلى قائمة الشركات المصرح لها سابقاً في الدفعتين السابقتين، ليصبح إجمالي الشركات التي جرى التصريح لها من قِبل مؤسسة النقد ثلاثين شركة.
وتأتي الدفعة الجديدة من الشركات في البيئة التجريبية؛ في إطار سعي مؤسسة النقد لإنجاز وتعزيز رقمنة الخدمات المالية والدفع نحو التحول الرقمي بالقطاع المالي، بما يتوافق مع متطلبات وأهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وبينت “ساما”، أنها تلقت العديد من الطلبات حيث بلغ مجموعها 103 وبعد استيفاء الشروط اللازمة وفق الضوابط المنشورة، تمت الموافقة على الخدمات المتضمنة حلولاً ابتكارية، حيث إن الطلبات المتعلقة بمجال المدفوعات والتمويل والتأمين صدر لها مؤخراً قواعد وتنظيمات تخول المتقدمين إلى التقدم مباشرة لطلب الحصول على التراخيص اللازمة.
وتضمنت الدفعة الجديدة من الخدمات والمنتجات التي تم اعتمادها حالياً في البيئة التجريبية التشريعية للمؤسسة، حلولاً ادخارية إلكترونية للأفراد، ودفعة جديدة من منصات التمويل الجماعي بالدين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها في تعزيز الوعي المالي لدى فئات المجتمع كافة، ودعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار.
كما تأتي هذه الخطوة؛ لتحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في رفع مستوى ثقافة التخطيط المالي ونسبة الادخار في المملكة، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على جودة حياة الأفراد والأسر وعلى متانة الاقتصاد بشكل عام، والمتمثلة كذلك في دعم روح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنمية ورعاية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لبناء منظومة اقتصادية تنافسية تضمن الاستدامة والازدهار لهذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي. ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الرابط التالي: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/-SandBox/Pages/Permitted-Fintechs.aspx .

روابط ذات صلة

هيئة التقويم تعلن نتائج القدرات العامة للطلاب والطالبات للفترة الثانية

هيئة التقويم تعلن نتائج القدرات العامة للطلاب والطالبات للفترة الثانية
أمانة الشرقية تتيح استخراج تصريح التنقل للعاملين للأنشطة البلدية المستثناة

أمانة الشرقية تتيح استخراج تصريح التنقل للعاملين للأنشطة البلدية المستثناة
بلدية القطيف: 166جولة تسفر عن تعقم 3996 موقعا خلال أسبوع

بلدية القطيف: 166جولة تسفر عن تعقم 3996 موقعا خلال أسبوع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*