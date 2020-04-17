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إدارة “تعليم الجوف” تدرب 15 ألف متدرباً ومتدربة عن بُعد

إدارة “تعليم الجوف” تدرب 15 ألف متدرباً ومتدربة عن بُعد

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إدارة “تعليم الجوف” تدرب 15 ألف متدرباً ومتدربة عن بُعد

إدارة “تعليم الجوف” تدرب 15 ألف متدرباً ومتدربة عن بُعد
http://almnatiq.net/?p=854883
الجوف - محمد الحسن

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارتي التدريب التربوي والابتعاث للبنين والبنات، البرامج التدريبية ليستفيد منها أكثر من 15 الف متدرباً ومتدربة.
وعبر المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي عن سروره في الاستجابة على البرامج التدريبية التي وفرتها الإدارة، ما يدل على حرص منسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة على البحث لاكتساب مهارات علمية وتعليمية وذاتية.

كما ثمن الجهود المبذولة من إدارتي التدريب التربوي بنين وبنات ومتابعتهم وتحفيزهم وتسهيل الالتحاق بهذه البرامج، وإدراج البرامج النوعية والمواقع الالكترونية.
من جانبه، أوضح مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث “بنين” الأستاذ محمد بن عوض الصلهام أن الإقبال كان متزايد جداً وتم تدريب 15248 متدرباً ومتدربة خلال شهر، وقام بالتدريب أكثر من 18 مدرباً ومدربة يملكون المهارات التدريبية  الكافية، وهدفهم تحقيق أكبر قدر ممكن من التطوير المهني للمتدربين وحققوا 31604 ساعة تدريبية منوعة ما بين علمية وذاتية.

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