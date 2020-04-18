جمعية المودة تشارك في حملة ” غذاؤنا واحد ”

المناطق - جدة

شاركت جمعية المودة بالإضافة لمجموعة من الجمعيات الخيرية في حملة ” غذاؤنا واحد ” بتقديم 5 آلاف سلة غذائية للأسر المتأثرة في منطقة مكة المكرمة جراء. جائحة كورونا.

ثأكد رئيس مجلس إدارة جمعية المودة م.فيصل بن سيف الدين السمنودي أن جمعية المودة حشدت جهودها وامكانياتها في الفترة الحالية في مواجهة أزمة فيروس كورونا وذلك بطرحها 4 مبادرات كبرى ، التي من خلالها تم خدمة 10٫281 مستفيد بأثر مباشر وعدد 51.405 مستفيد بأثر غير مباشر إلى الآن ، وتنوعت المبادرات بين الإغاثة وتقديم المساعدات وكذلك الدعم النفسي وبناء القدرات ونشر الوعي .

وبين السمنودي أن الجمعية وضمن مبادرة المساعدات الإغاثية تستهدف تقديم السلال الغذائية لعدد 10٫000 أسرة متضررة من أزمة فيروس كورونا ا في 75 حي سكني في مدينة جدة ، حيث تم الوصول إلى الآن عدد 2٫614 سلة ، وتستهدف في هذه المبادرة تقديم المساعدات للمطلقات والأرامل والأسر المتضررة جراء الأزمة ، وفي مبادرة بناء القدرات وتقديم الدورات التدريبية سعت المودة لتوفير منصة الكترونية لتقديم الدورات عن بعد وحرصت لاختيار الدورات والمهارات التي تحتاجها الأسرة مثل إدارة الحوار الأسري والإدارة المالية في الأزمة وإدارة الانفعال الأسري والتوازن بين العمل من المنزل والأسرة وتهيئة الأسر المنتجة لسوق العمل عن بعد وغيرها من الدورات تي تمكن الأسرة وتدعمها خلال تواجدها في الحجر المنزلي حيث وصل عدد المستفيدين من هذه المبادرة إلى الآن 2624 مستفيد .

وأضاف السمنودي أن المودة أولت اهتماماً كبيراً لمبادرة الدعم والإرشاد النفسي لأن الأسر بحاجة كبيرة لها في هذه الأيام لما تمر به من ضغوط وظروف مختلفة في هذه الأزمة، واستفاد من هذه الخدمة حتى الآن 6391 مستفيد عبر عدة وسائل منها الاتصال على رقم الاستشارات 920001421 وكذلك عبر تطبيق زوم وأيضاً تقديم الاستشارات الإلكترونية عبر موقع المودة الإلكتروني، وفي مبادرة نشر الوعي سارعت المودة بصناعة محتوى توعوي خاص بالأسرة لتثقيفها وتوعيتها بالأزمة الحالية وكيفية التعامل معها حيث قدمت المودة إلى الآن 102 دليل ونشرة توعوية .

و أوضح السمنودي أن جمعية المودة في هذه المبادرات قامت بالعديد من الشراكات مع الجهات الحكومية في تقديم الخدمات ومنها حملة مجتمع واعي التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتشرفت المودة بأن تكون عضوا فاعلاً في لجنة هذه الحملة وأيضاً الشراكة مع مجلس الجمعيات الأهلية وكذلك التجمع الصحي بمنطقة مكة المكرمة التابع لوزارة الصحة .