أمانة الشرقية تتيح استخراج تصريح التنقل للعاملين في الأنشطة البلدية المستثناة

المناطق - واس

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية خدمة إصدار تراخيص التنقل خلال فترة منع التجول للعاملين في الأنشطة البلدية المستثناة، وذلك ضمن نطاق التراخيص الصادرة من نظام الأمانة، تحت شعار “معاً لأمانة رقمية”.

وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أنه يمكن لجميع العاملين في المنشآت البلدية المستثناة إصدار ترخيص التنقل بشكل مبسط من خلال دخول صاحب المنشأة على بوابة أمانة المنطقة الشرقية، وعبر أيقونة ” رخص المحلات ” يقوم باختيار طلب خدمة ( تصريح تنقل العاملين )، من ثم يتم إدخال بيانات العاملين المُراد إصدار تصاريح لهم، ويتم إحالة الطلب إلى البلدية المعنية، وبعد موافقة البلدية يستطيع صاحب المنشأة طباعة التصاريح من خلال حسابه على بوابة الأمانة وبعد ذلك يلزم تصديق المشهد من مركز الشرطة التابع للمدينة.

وأشار الصفيان، إلى أن الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالأمانة أطلقت هذه الخدمة، داعياً جميع أصحاب المنشآت بالإسراع في إنهاء تصاريحهم عبر بوابة أمانة المنطقة الشرقية الرقمية لتجنب تعطيل أعمالهم ومصالحهم، وبما يحقق التناغم مع التوجيهات الحكومية في قطاعاتها المختلفة.