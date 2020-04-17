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رحلة استثنائية للخطوط السعودية استغرقت (40) ساعة تُقل المواطنين القادمين من لوس أنجلوس

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وزارة الداخلية : اعتماد نموذج موحد للتنقل خلال منع التجول وتطبيقه في جميع مناطق المملكة اعتباراً من الثلاثاء القادم

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سواعد شباب المدينة المنورة تُثري العمل في 10 مواقع لبيع الخضار والفاكهة

سواعد شباب المدينة المنورة تُثري العمل في 10 مواقع لبيع الخضار والفاكهة
http://almnatiq.net/?p=854900
المناطق - واس

تدعم أمانة منطقة المدينة المنورة شباب وصغار تجار المدينة المنورة من خلال مبادرة “بسواعدكم .. نحن نساعدكم” لفتح منافذ عمل جديدة وتشجيع الشباب على بيع الخضار والفاكهة في 10 مواقع مختلفة في أحياء المدينة المنورة, وذلك تعزيزا لدورها الاجتماعي.
وتهدف الأمانة من هذه المبادرة إلى فتح نوافذ عمل جديدة لشباب الأعمال وصغار التجار على بيع الخضار والفاكهة وتأصيل دور الأمانة الدائم في دعم الشباب, حيث تسعى الأمانة من خلال المبادرة إلى تقديم خيارات متعددة للأهالي وللشباب في ظل وفرة مخزون المنتجات الغذائية بمنطقة المدينة المنورة.

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