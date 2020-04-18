احدث الأخبار

رحلة استثنائية للخطوط السعودية استغرقت (40) ساعة تُقل المواطنين القادمين من لوس أنجلوس
أبرز المواد
 وزارة الداخلية : اعتماد نموذج موحد للتنقل خلال منع التجول وتطبيقه في جميع مناطق المملكة اعتباراً من الثلاثاء القادم
أبرز المواد
 الحِراك الإرشادي بتعليم الطائف .. ساعات عملٍ مفتوحة على مدى 40 يوماً
منطقة مكة المكرمة
 البيئة تفسح أكثر من 40 ألف رأس من الضأن قادمة من إسبانيا
أبرز المواد
 سواعد شباب المدينة المنورة تُثري العمل في 10 مواقع لبيع الخضار والفاكهة
منطقة المدينة المنورة
 وزارة الداخلية : منع التجول والدخول والخروج من وإلى حيي ( الفيصلية ، والفاضلية) بمحافظة الأحساء على مدار (24) ساعة اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تتيح استخراج تصريح التنقل للعاملين في الأنشطة البلدية المستثناة
المنطقة الشرقية
 جمعية المودة تشارك في حملة ” غذاؤنا واحد ”
منطقة مكة المكرمة
 إدارة “تعليم الجوف” تدرب 15 ألف متدرباً ومتدربة عن بُعد
منطقة الجوف
 “النقد” تصرح لـ9 شركات تقنية مالية جديدة لتقديم الحلول الادخارية للأفراد والتمويل الجماعي بالدين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية
أبرز المواد
 هيئة التقويم تعلن نتائج القدرات العامة للطلاب والطالبات للفترة الثانية
أبرز المواد
 صحة حفر الباطن تطلق خدمة الاستشارة الدوائية للمرضى في منازلهم عبر “الواتس آب”
المنطقة الشرقية
رحلة استثنائية للخطوط السعودية استغرقت (40) ساعة تُقل المواطنين القادمين من لوس أنجلوس

رحلة استثنائية للخطوط السعودية استغرقت (40) ساعة تُقل المواطنين القادمين من لوس أنجلوس

أبرز المواد
وزارة الداخلية : اعتماد نموذج موحد للتنقل خلال منع التجول وتطبيقه في جميع مناطق المملكة اعتباراً من الثلاثاء القادم

وزارة الداخلية : اعتماد نموذج موحد للتنقل خلال منع التجول وتطبيقه في جميع مناطق المملكة اعتباراً من الثلاثاء القادم

أبرز المواد
الحِراك الإرشادي بتعليم الطائف .. ساعات عملٍ مفتوحة على مدى 40 يوماً

الحِراك الإرشادي بتعليم الطائف .. ساعات عملٍ مفتوحة على مدى 40 يوماً

منطقة مكة المكرمة
البيئة تفسح أكثر من 40 ألف رأس من الضأن قادمة من إسبانيا

البيئة تفسح أكثر من 40 ألف رأس من الضأن قادمة من إسبانيا

أبرز المواد

البيئة تفسح أكثر من 40 ألف رأس من الضأن قادمة من إسبانيا

البيئة تفسح أكثر من 40 ألف رأس من الضأن قادمة من إسبانيا
http://almnatiq.net/?p=854903
المناطق - واس

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، وصول إرساليتين من الضأن عبر ميناء جدة الإسلامي تضمّان 40,500 رأس، وذلك خلال يومَي 23 – 24 8 1441هـ، ليبلغ عدد المواشي المفسوحة منذ بداية شهر أبريل 134,101 رأس، ضمن جهود الوزارة لدعم السوق المحلي والحفاظ على استقرار الأسعار.
وأوضحت الوزارة، أن الباخرة الأولى قدمت من ميناء كارتاجينا الإسباني وعلى متنها 21 ألف رأس، بينما ضمَّت الباخرة الثانية 19500 رأس قادمة من الميناء نفسه.
وبيَّنت الوزارة أنه تم على الفور إجراء عمليات الكشف البيطري على الإرساليتين والتأكد من سلامتها صحياً، كما جرى سحب عينات من الدم وإرسالها للمختبر للتأكد من سلامتها مخبرياً من الأمراض الوبائية.
وأفادت أنه بناءً على نتائج الفحص التي أثبتت سلامة الأغنام الواردة وملاءمتها صحياً، تم تطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة، وتم فسح الإرساليات.

 

روابط ذات صلة

رحلة استثنائية للخطوط السعودية استغرقت (40) ساعة تُقل المواطنين القادمين من لوس أنجلوس

رحلة استثنائية للخطوط السعودية استغرقت (40) ساعة تُقل المواطنين القادمين من لوس أنجلوس
وزارة الداخلية : اعتماد نموذج موحد للتنقل خلال منع التجول وتطبيقه في جميع مناطق المملكة اعتباراً من الثلاثاء القادم

وزارة الداخلية : اعتماد نموذج موحد للتنقل خلال منع التجول وتطبيقه في جميع مناطق المملكة اعتباراً من الثلاثاء القادم
وزارة الداخلية : منع التجول والدخول والخروج من وإلى حيي ( الفيصلية ، والفاضلية) بمحافظة الأحساء على مدار (24) ساعة اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر

وزارة الداخلية : منع التجول والدخول والخروج من وإلى حيي ( الفيصلية ، والفاضلية) بمحافظة الأحساء على مدار (24) ساعة اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*