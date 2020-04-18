جمعية الكشافة تُشارك في ندوة الاحترازات الضرورية للعمل التطوعي أثناء أزمة كورونا

الرياض - مبارك الدوسري

شاركت جمعية الكشافة العربية السعودية في الندوة الافتراضية حول الإجراءات الاحترازية للعمل التطوعي أثناء أزمة كورونا والتي نظمها مؤخراً الإقليم الكشفي العربي – المنظمة الكشفية العربية – بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ، ممثلة في المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية – إقليم شرق المتوسط الدكتور أحمد سالم المنظري ، الذي تناول في بداية الندوة التعريف بدور منظمة الصحة العالمية وجهودها في مكافحة الفايروس ومساعدة الدول والتأكيد على الجهود التي تقوم بها الجمعيات الكشفية العربية في مواجهة فايروس كورونا .

وتضمنت الندوة التي شارك فيها من جمعية الكشافة العربية السعودية نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، والأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي ، تقديم الدكتور المنظري نبذة عامة عن جائحة كورونا على المستويين العالمي و العربي ودور منظمة الصحة العالمية في تلك الأزمة.

ومن ثم تم فتح باب النقاش مع رؤساء ومسئولي الجمعيات الكشفية العربية عن كل ما يخص أزمة كورونا واهم الإجراءات الاحترازات الوقائية التي يجب على الجمعيات اتخاذها عند القيام بحملات ومبادرات تطوعية كشفية ،كما أوضح كيفية تفعيل التعاون بين منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط والجمعيات الكشفية العربية من خلال مكاتب منظمة الصحة ووزارات الصحة بالدول العربية ، وأكد الدكتور أحمد المنظري في ختام الندوة على أهمية الدور الذي تقوم به الحركة الكشفية في تقديم العون والمساندة لكافة الجهات الرسمية في بلدانها.