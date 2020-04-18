احدث الأخبار

“سكني” يوقع 7 اتفاقيات لبناء أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية
أبرز المواد
 أمل يلوح.. أستراليا تعد بلقاح للسل ضد كورونا
أبرز المواد
 مع هطول الأمطار .. الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية تواصل تطبيق أمر منع التجول
أبرز المواد
 بدعم شرطة الطائف وبالتعاون مع جمعية كفى قافلة من بيتك أنقذ حياة غيرك للراغبين التبرع بالدم بأحياء الطائف
منطقة مكة المكرمة
 أمير الجوف يستعرض جهود لجنة القيادة والتحكم بصحة المنطقة
منطقة الجوف
 شرطة الرياض: القبض على 3 مواطنين تورطوا بالسطو على أحد المنازل بحي الصحافة
منطقة الرياض
 المسح النشط يكشف العديد من حالات الإصابة بمكة المكرمة والمدينة المنورة
أبرز المواد
 “هدف” والأكاديمية المالية ينظمان غداً جلسة تدريبية تفاعلية حول استمرارية الأعمال والتعافي من الأزمات
أبرز المواد
 جمعية الكشافة تُشارك في ندوة الاحترازات الضرورية للعمل التطوعي أثناء أزمة كورونا
منطقة الرياض
 رحلة استثنائية للخطوط السعودية استغرقت (40) ساعة تُقل المواطنين القادمين من لوس أنجلوس
أبرز المواد
 وزارة الداخلية : اعتماد نموذج موحد للتنقل خلال منع التجول وتطبيقه في جميع مناطق المملكة اعتباراً من الثلاثاء القادم
أبرز المواد
 الحِراك الإرشادي بتعليم الطائف .. ساعات عملٍ مفتوحة على مدى 40 يوماً
منطقة مكة المكرمة
“سكني” يوقع 7 اتفاقيات لبناء أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية

“سكني” يوقع 7 اتفاقيات لبناء أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية

أبرز المواد
أمل يلوح.. أستراليا تعد بلقاح للسل ضد كورونا

أمل يلوح.. أستراليا تعد بلقاح للسل ضد كورونا

أبرز المواد
مع هطول الأمطار .. الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية تواصل تطبيق أمر منع التجول

مع هطول الأمطار .. الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية تواصل تطبيق أمر منع التجول

أبرز المواد
بدعم شرطة الطائف وبالتعاون مع جمعية كفى قافلة من بيتك أنقذ حياة غيرك للراغبين التبرع بالدم بأحياء الطائف

بدعم شرطة الطائف وبالتعاون مع جمعية كفى قافلة من بيتك أنقذ حياة غيرك للراغبين التبرع بالدم بأحياء الطائف

منطقة مكة المكرمة

أمير الجوف يستعرض جهود لجنة القيادة والتحكم بصحة المنطقة

أمير الجوف يستعرض جهود لجنة القيادة والتحكم بصحة المنطقة
http://almnatiq.net/?p=854935
المناطق - واس

استعرض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف جهود غرفة القيادة والتحكم بالشؤون الصحية بالمنطقة ، وذلك خلال الاجتماع المرئي الذي عقده اليوم مع رئيس وأعضاء اللجنة.
وفي بداية الاجتماع نوه سموه بالجهود التي تقوم بها اللجنة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة جائحة كورونا، مستمعاً سموه من المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن بن علي الشهراني لشرح عن أعمال اللجنة والوضع الصحي للحالتين التي جرى الإعلان عنهما قبل يومين في محافظة القريات واستقرار حالتيهما.
كما استمع سموه لشرح عن الإجراءات التي اتخذتها الشؤون الصحية والجهات ذات العلاقة لتتبع المخالطين، وإجراء الفحص لتلك الحالات.
ولفت سمو أمير المنطقة النظر إلى ضرورة التأكد من الحالات المخالطة وحصرها وإجراء اللازم في مثل تلك الحالات وتقديم النصائح والإرشادات والتوجيه للجميع، مؤكداً سموه ضرورة نشر الوعي بين أفراد المجتمع وأن يكون الجميع مسؤول في محاربة هذه الجائحة، حيث إن الدولة أعزها الله تبذل جهوداً كبيرة في سبيل المحافظة على سلامة وصحة الإنسان، ولم تدخر جهداً في تقديم جميع سبل الدعم للقطاعات الصحية وتوجيه وتوعية الجميع من خطر الجائحة التي نتطلع أن يتفهم كل فرد دوره ومسؤوليته تجاه أسرته ومجتمعه ووطنه.
ودعا سموه الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها ، وأن يدفع هذا الوباء عن الجميع.

 

روابط ذات صلة

إدارة “تعليم الجوف” تدرب 15 ألف متدرباً ومتدربة عن بُعد

إدارة “تعليم الجوف” تدرب 15 ألف متدرباً ومتدربة عن بُعد
جامعة الجوف تعلن ضوابط الاختبارات النهائية للمرحلة الجامعيةوالدراسات العليا

جامعة الجوف تعلن ضوابط الاختبارات النهائية للمرحلة الجامعيةوالدراسات العليا
جامعة الجوف تعلن ضوابط التخصيص للسنة الأولى المشتركة للعام الجامعي 1441هـ

جامعة الجوف تعلن ضوابط التخصيص للسنة الأولى المشتركة للعام الجامعي 1441هـ

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*