بدعم شرطة الطائف وبالتعاون مع جمعية كفى قافلة من بيتك أنقذ حياة غيرك للراغبين التبرع بالدم بأحياء الطائف

الطائف - عادل الزهراني

تحت رعاية مدير برنامج مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف الدكتور علي بن حسن الزهراني دشن مساعده الدكتور خالد الشريف وبالتعاون مع جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالطائف وشرطة المحافظة مساء أول أمس المبادرة المجتمعية ” من بيتك أنقذ حياة غيرك ” والتي نفذها بنك الدم بالمستشفى وفق جدول زيارات بدأها بحي الوسام , وتستهدف المبادرة المواطنين والمقيمين بالأحياء التي يقنطونها والراغبين منهم بالتبرع بالدم من اجل دعم بنك الدم بصحة الطائف والمستشفى وكذلك هدف القائمين على المبادرة بالالتزام بتطبيق قرارات وزارة الداخلية بشأن الحظر وبقاء الناس في منازلهم وعدم قدرتهم الخروج .

وقد قامت إدارة المستشفى بتوفير كافة الاحتياجات والتجهيزات الطبية وتشكيل فريق من الممارسين الصحيين بقسم بنك الدم في سبيل إنجاح المبادرة ووصولها لكافة الراغبين بالتبرع بالدم بمختلف أحياء وضواحي المحافظة بالتعاون والتنسيق مع شرطة الطائف لتسهيل تحرك القافلة الطبية والتي سجلت بعد بث رقم التواصل على منصات التواصل الاجتماعي ما يزيد عن 157 متبرع من كافة الأحياء والضواحي خارج الطائف من السر جنوبا وحتى الحوية شمالا , كما اشتملت المبادرة على برنامج توعوي وعلاجي للمدخنين من قبل أفراد جمعية كفى المشاركين بالمبادرة والذين قاموا بتوفير باص مخصص للتبرع والتوعية مجهز بكافة التجهيزات والمعدات .

وحرص القائمون على المبادرة على تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية على المتبرعين من خلال الفحص والفرز البصري والتثقيف الصحي عن طريق أكواد التثقيف حول فيروس كورونا كوفيد 19 والتي أعدتها إدارة التثقيف الإكلينيكي , كما يجري تعقيم داخل الباص لضمان الحماية والوقاية للمتبرعين من العدوى .