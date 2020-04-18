احدث الأخبار

مع هطول الأمطار .. الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية تواصل تطبيق أمر منع التجول
أبرز المواد
 بدعم شرطة الطائف وبالتعاون مع جمعية كفى قافلة من بيتك أنقذ حياة غيرك للراغبين التبرع بالدم بأحياء الطائف
منطقة مكة المكرمة
 أمير الجوف يستعرض جهود لجنة القيادة والتحكم بصحة المنطقة
منطقة الجوف
 شرطة الرياض: القبض على 3 مواطنين تورطوا بالسطو على أحد المنازل بحي الصحافة
منطقة الرياض
 المسح النشط يكشف العديد من حالات الإصابة بمكة المكرمة والمدينة المنورة
أبرز المواد
 “هدف” والأكاديمية المالية ينظمان غداً جلسة تدريبية تفاعلية حول استمرارية الأعمال والتعافي من الأزمات
أبرز المواد
 جمعية الكشافة تُشارك في ندوة الاحترازات الضرورية للعمل التطوعي أثناء أزمة كورونا
منطقة الرياض
 رحلة استثنائية للخطوط السعودية استغرقت (40) ساعة تُقل المواطنين القادمين من لوس أنجلوس
أبرز المواد
 وزارة الداخلية : اعتماد نموذج موحد للتنقل خلال منع التجول وتطبيقه في جميع مناطق المملكة اعتباراً من الثلاثاء القادم
أبرز المواد
 الحِراك الإرشادي بتعليم الطائف .. ساعات عملٍ مفتوحة على مدى 40 يوماً
منطقة مكة المكرمة
 البيئة تفسح أكثر من 40 ألف رأس من الضأن قادمة من إسبانيا
أبرز المواد
 سواعد شباب المدينة المنورة تُثري العمل في 10 مواقع لبيع الخضار والفاكهة
منطقة المدينة المنورة
مع هطول الأمطار .. الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية تواصل تطبيق أمر منع التجول

مع هطول الأمطار .. الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية تواصل تطبيق أمر منع التجول

أبرز المواد
بدعم شرطة الطائف وبالتعاون مع جمعية كفى قافلة من بيتك أنقذ حياة غيرك للراغبين التبرع بالدم بأحياء الطائف

بدعم شرطة الطائف وبالتعاون مع جمعية كفى قافلة من بيتك أنقذ حياة غيرك للراغبين التبرع بالدم بأحياء الطائف

منطقة مكة المكرمة
أمير الجوف يستعرض جهود لجنة القيادة والتحكم بصحة المنطقة

أمير الجوف يستعرض جهود لجنة القيادة والتحكم بصحة المنطقة

منطقة الجوف
شرطة الرياض: القبض على 3 مواطنين تورطوا بالسطو على أحد المنازل بحي الصحافة

شرطة الرياض: القبض على 3 مواطنين تورطوا بالسطو على أحد المنازل بحي الصحافة

منطقة الرياض

مع هطول الأمطار .. الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية تواصل تطبيق أمر منع التجول

مع هطول الأمطار .. الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية تواصل تطبيق أمر منع التجول
http://almnatiq.net/?p=854942
المناطق - واس

يواصل رجال الأمن مع هطول الأمطار التي شهدتها محافظات المنطقة الشرقية اليوم متابعة مهامهم في تطبيق تعليمات أمر منع التجول وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وثّقت وكالة الأنباء السعودية “واس” جهود القطاعات بالمنطقة الشرقية خلال قيامهم بمهام عملهم في العديد من المواقع، في حين رصدت التزام الأهالي والمقيمين بالمنطقة بأمر منع التجول على مدار الـ 24 ساعة حماية للمجتمع ـ بعد الله ـ من انتشار فيروس كورونا, حيث لا يدّخر رجال الأمن جهداً في تنفيذ الإجراءات الوقائية، إضافة إلى تقديم النصائح والإرشادات لمرتادي الطرق والشوارع على مدار الساعة، وتوجيه القطاعات الحيوية المستثناة من الأمر لتسهيل تنقلاتهم بكل مرونة وانسيابية.

 

روابط ذات صلة

المسح النشط يكشف العديد من حالات الإصابة بمكة المكرمة والمدينة المنورة

المسح النشط يكشف العديد من حالات الإصابة بمكة المكرمة والمدينة المنورة
“هدف” والأكاديمية المالية ينظمان غداً جلسة تدريبية تفاعلية حول استمرارية الأعمال والتعافي من الأزمات

“هدف” والأكاديمية المالية ينظمان غداً جلسة تدريبية تفاعلية حول استمرارية الأعمال والتعافي من الأزمات
رحلة استثنائية للخطوط السعودية استغرقت (40) ساعة تُقل المواطنين القادمين من لوس أنجلوس

رحلة استثنائية للخطوط السعودية استغرقت (40) ساعة تُقل المواطنين القادمين من لوس أنجلوس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*