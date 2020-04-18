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أمل يلوح.. أستراليا تعد بلقاح للسل ضد كورونا

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أمل يلوح.. أستراليا تعد بلقاح للسل ضد كورونا

أمل يلوح.. أستراليا تعد بلقاح للسل ضد كورونا
http://almnatiq.net/?p=854949
المناطق - وكالات

أختبار بعث على الأمل أتضحت تتوالى في الساعات الأخيرة، فبعد وزارة الصحة الروسية أنها لا ترى أي عراقيل أمام استخدام دواء “هيدروكسي كلوروكين” المضاد للملاريا في علاج جائحة كورونا العالمية، أفادت جامعة جونز هوبكنز، السبت، بأن أستراليا تجرب لقاحا واعدا يستخدم لعلاج السل ضد فيروس كورونا.

وأضافت الجامعة أن أستراليا ستجرب لقاح “كالميت جويرين” المخصص للسل ضد كوفيد 19، مضيفة أن اللقاح المذكور المخصص للسل آمن ومجرب.

يشار إلى أن اعتقادا يسود الأوساط العلمية، طبقا لما نشرت صحيفة South China Morning Post الإنجليزية اللغة بالصين، مفاده أن الإصابات والوفيات بالجائحة أقل لدى من تم تطعيمهم ضد السل بعمر الطفولة، وهو ما توصلت إليه مراكز أبحاث ودراسات طبية في دول عدة.

فيما ورد بموقع معهد Murdoch Children’s Research Institute التابع لجامعة ملبورن الأسترالية، عن البروفسور Nigel Curtis بالمعهد، أن الحقنة تقوّي المناعة ضد الجراثيم والبكتيريا المسببة السل بنسبة لا تزيد عن 70% تقريبا، وقد تفقد تأثيرها عند البعض مع الزمن، ومن غير المحمود التلقيح ثانية، كما قال.

يأتي هذا في وقت أكدت فيه وزارة الصحة الروسية أنها لا ترى أي عراقيل أمام استخدام دواء “هيدروكسي كلوروكين” المضاد للملاريا في علاج الجائحة العالمية رغم أن هذا العقار غير مسجل في روسيا.

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