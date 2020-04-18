المسحل يعود إلى منزله بعد تماثله للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا

عاد نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق المهندس حاتم المسحل اليوم السبت 18 أبريل إلى منزله بعد تماثله للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا الجديد كوفيد-19.

وكان المسحل قد أعلن عن إصابته يوم 22 مارس الماضي حيث خضع فور عودته إلى المطار بالدمام قادماً من لندن لفحوصات طبية لم تظهر خلالها أي أعراض للمرض، إلا أن المسحل التزم بتعليمات وزارة الصحة بالحجر المنزلي وعدم المخالطة بكافة أشكاله، ولكن أثناء مدة الحجر المنزلي شعر بوجود أعراض حساسية جيوب أنفية (يعاني منها بشكل موسمي) الأمر الذي جعله يتواصل بشكل دوري مع خدمة وزارة الصحة 937 التي نصحته بالتوجه إلى أقرب مركز للفحص والذي شخص حالته بالإصابة بفيروس كورونا الجديد كوفيد-19، وبالتالي توجه إلى مجمع الدمام الطبي للعرل الصحي حيث مكث في المجمع أسبوعاً واحداً، انتقل بعدها إلى الحجر الصحي بأحد الفنادق حتى صباح اليوم السبت 18 أبريل، حيث أظهرت الفحوصات الأخيره شفائه من فيروس كورونا الجديد والسماح له بالعودة للمنزل.

من جهته أعرب نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق المهندس حاتم المسحل عن شكره الجزيل للحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو نائبه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله وذلك لجهودهما الكبيرة والإنسانية في سبيل القضاء على جائحة كورونا الجديد.

وقال المسحل أثناء خروجه من الحجر الصحي بعد أن منحه الجهاز الطبي بمجمع الدمام الطبي الضوء الأخضر للعودة لمنزله بعد تجاوزه الفحص الأخير بنجاح :” الحمد لله على فضله وكرمه والشكر له أولاً وابتداءاً، أخرج من الحجر الصحي متوجهاً إلى المنزل بفضل الله ثم جهود القيادة الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والشكر موصول لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه لمتابعتهم الدائمة“

وأضاف :“ هناك جهود مشكورة أيضاً لوزارة الصحة ولكافة القطاعات الحكومية المساهمة في حملة القضاء على فيروس كورونا “

كما عبّر عن شكره الجزيل لأسرته الكبيرة وخص بالذكر والدته وزوجته وابنائه، وأصدقائه، وكافة محبيه في مواقع التواصل الاجتماعي الذين غمروه بالمحبة وكانوا له خير عوناً خلال فترة العلاج ،مثمناً وقفة جماهير الاتفاق الغالية وسؤالهم الدائم متمنياً لجميع المرضى الشفاء العاجل.

كما وجه المسحل شكره العميق للشارع الرياضي بكافة ألوانه وأطيافه بالمشاعر الفياضة والدعوات الصادقة له بالشفاء، ووجه المسحل تحية خاصة لوزير الرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على اهتمامه ومتابعته لحالته الصحية.

واختتم المسحل حديثه بالنصيحة بأهمية وضرورة أن يتبع الجميع تعليمات وزارة الصحة، والتي تبذل جهود مضنية وكبيرة، مشدداً على الالتزام بالبقاء في المنزل لأنها وسيلة ناجعة للمحافظة على صحة الجميع حتى انجلاء الأزمة.